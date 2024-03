Star Wars Légendes : 1983-1986

Retrouvez toutes les aventures de Luke Skywalker, Leia Organa, Chewbacca, des droïdes Lando Calrissian et Han Solo après Le Retour du Jedi ! Avec également l'adaptation du film de Richard Marquand et George Lucas ainsi que les autres récits estampillés Star Wars de l'époque ! Dernier des trois STAR WARS OMNIBUS qui republient l'intégralité de la première série Star Wars de Marvel. De 1977 à 1986, la Maison des Idées adapte les films de la première trilogie en comics et invente de nouvelles aventures pour les héros. A noter qu'on y retrouve notamment des récits signés par le légendaire Alan Moore !