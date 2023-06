Jack Kirby, condamné à rester dans l'ombre de Stan Lee ?

Il s'est fait plus que remarquer avec Dune le Mook, il anime les podcasts C’est plus que de la SF et sa déclinaison C’est plus que de la Fantasy. Il intervient également dans Le Point Pop et prépare un roman graphique de science-fiction chez Casterman. Comme cela ne suffisait pas, à compter de ce mois de mai, il devient rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant. Entretien avec Lloyd Chéry.