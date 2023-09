États-Unis : dépité par l'éditeur de comics, un auteur défie DC

Dans un communiqué de presse diffusé le 14 septembre, le scénariste Bill Willingham réalise une annonce fracassante : « À compter de ce jour, le 15 septembre 2023, la licence de bande dessinée désignée sous le nom Fables, ses œuvres dérivées et ses personnages, relèvent du domaine public. Ce qui fut la propriété exclusive de Bill Willingham est désormais la propriété de tous, pour toujours. »

Une sorte de déclaration d'entrée dans le domaine public anticipée : aux États-Unis, l'œuvre devrait avoir rejoint le patrimoine commun 95 ans après sa première publication, en 2003, soit 2098...

« J'ai choisi de tout céder »

Dans la suite de son message, l'auteur s'explique sur cette décision pour le moins inhabituelle. Elle prend son origine, selon lui, dans une dégradation de sa relation avec DC Comics. Entamée il y a 20 ans, avec la signature d'un contrat d'édition, elle a vu se succéder plusieurs interlocuteurs, et les derniers « sont dépourvus d'intégrité, et interprètent chaque aspect de notre contrat d'une manière qui bénéficie uniquement à DC Comics et ses filiales ».

Willingham décrit divers mauvais traitements, comme la non-communication d'informations sur les œuvres dérivées de Fables, des redditions de comptes (détail des ventes et des sommes versées à l'auteur) lacunaires et même des rémunérations inférieures aux montants réellement dus. Le créateur prend par ailleurs l'exemple de l'adaptation en jeu vidéo de Fables, The Wolf Among Us (Telltale Games, 2013-2014), pour laquelle son éditeur ne l'a visiblement pas sollicité vis-à-vis des changements apportés à l'histoire.

La licence Fables « est tombée entre de mauvaises mains », garantit l'auteur qui insiste sur le fait qu'il ne peut financièrement pas se permettre d'attaquer la maison d'édition. Cette dernière appartient à Warner Bros., lui-même filiale du conglomérat Warner Bros. Discovery, au chiffre d'affaires de 33 milliards $ en 2022.

Aussi le créateur a-t-il décidé de jouer sa carte maîtresse, « le seul élément de notre contrat que les avocats de DC ne peuvent pas contester, soit le fait que je suis le seul détenteur de la propriété intellectuelle. Je peux la vendre ou la donner à quiconque. »

Bill Willingham précise : il ne peut pas publier d'autres œuvres liées à Fables sans les confier à DC Comics, ni céder de licences d'exploitation à d'autres structures. Mais il garantit que le public, et ainsi d'autres auteurs, peuvent « sortir des films Fables, des dessins animés, publier des livres Fables, fabriquer des jouets Fables, ou ce que vous souhaitez faire de cette licence, car c'est votre licence ».

DC ex-CD

La réponse de DC Comics ne s'est pas fait attendre. Dans les quelques heures qui ont suivi la diffusion du message de Willingham, le groupe a contre-attaqué avec son propre communiqué, publié par CBR.

Les bandes dessinées et romans graphiques Fables publiés par DC, et les trames narratives, personnages et éléments inclus sont des propriétés de DC, protégées par les lois sur le copyright aux États-Unis et dans le monde, en accord avec les lois applicables, et ne relèvent pas du domaine public. DC se réserve tous les droits d'intenter les actions nécessaires pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. – Le groupe DC Comics, le 15 septembre 2023

Autrement dit, l'interprétation des lois sur le copyright proposée par Bill Willingham n'est pas vraiment du goût de la structure, qui défie quiconque de s'emparer de la licence Fables comme son créateur l'invite à le faire.

Pour l'instant, les prétendants ne se bousculent pas, après le coup de semonce de DC. Citons tout de même l'envolée du dessinateur James A. Owen qui, sur Facebook, assure qu'il pourrait bien proposer un roman illustré basé sur la licence Fables... « Et je pourrais le [publier] — pas seulement parce que j'en ai les moyens, ou parce que j'ai une affinité particulière avec l'œuvre originale — mais aussi pour envoyer un avertissement aux sociétés comme DC Comics : nous n'avons pas besoin de vous. Mais vous n'êtes rien sans nous. »

La démarche de Bill Willingham n'est pas sans rappeler les critiques acerbes d'un certain Alan Moore contre DC Comics et le traitement réservé à son œuvre Watchmen (trad. Jean-Patrick Manchette et Doug Headline, Urban Comics). Le scénariste britannique déplore depuis des années le fait que DC s'autorise à céder des droits d'adaptation sans son accord, voire à valider une suite à la série culte, intitulée Before Watchmen.

Malgré les budgets et les succès des films et séries adaptées d'œuvres d'auteurs de comics, DC et son principal concurrent, Marvel, sont régulièrement accusés d'être particulièrement pingres avec les créateurs eux-mêmes.

Photographie : Bill Willingham, en 2013 (ocean yamaha, CC BY 2.0)