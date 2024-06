Nexus : la science-fiction visionnaire des années 80

Outre-Atlantique, Nexus a rapidement conquis un public avide de science-fiction et d'intrigues philosophiques. Et pour cause : Horatio Hellpop, alias Nexus, incarne une complexité propres aux super-héros de son époque.

Un contexte historique bien particulier

Issu d'une planète lointaine, Ylum, Nexus se voit investi de pouvoirs prodigieux par une force cosmique connue sous le nom de Merk. Ce dernier lui impose une mission lourde de conséquences : traquer et éliminer les pires criminels de l'univers.

Cependant, ce fardeau moral se double d'un dilemme éthique, confrontant Horatio à des choix déchirants et à des cauchemars récurrents. Ses actions sont guidées par un sens aigu de la justice, mais aussi par des visions imposées par Merk, le plaçant souvent entre le marteau et l'enclume.

La publication de Nexus s'inscrit dans une période marquée par une effervescence culturelle et politique. Les années 80 voient l'essor des comics indépendants, une réponse directe à la domination des géants Marvel et DC Comics.

Cette décennie est aussi le théâtre de tensions géopolitiques, avec la guerre froide et l'angoisse nucléaire en toile de fond. Des articles de l'époque, comme ceux du New York Times et du Washington Post, soulignent l'impact de cette ambiance anxiogène sur la culture populaire. Nexus, avec ses thèmes de responsabilité et de justice, résonne alors comme une métaphore des inquiétudes contemporaines.

Style novateur, scénario bluffant

Mike Baron, à travers ses scripts, injecte une profondeur narrative rare pour les comics de l'époque. Ses récits explorent non seulement l'action spectaculaire, mais aussi les questions de morale et de conscience. Steve Rude, quant à lui, apporte une esthétique unique, mêlant influences classiques et modernité. Son style visuel dynamique et expressif contribue grandement au succès de la série.

Nexus n'est pas seulement un comic de super-héros. C'est une œuvre introspective qui pousse ses lecteurs à réfléchir sur la nature de la justice et les sacrifices qu'elle implique. En 1983, la série reçoit le prestigieux "Eagle Award" du meilleur comic book, une reconnaissance de son impact sur le médium.

Incontournable, tout simplement

Nexus, plus de trois décennies après sa création, continue d'influencer les auteurs et de captiver les lecteurs. Mike Baron et Steve Rude ont su créer un univers riche et complexe, à la fois divertissant et profondément philosophique.

Leur travail reste un témoignage éclatant de l'innovation et de la créativité qui caractérisaient l'âge d'or des comics indépendants. Pour les amateurs de science-fiction et de récits héroïques, Nexus demeure une lecture incontournable.