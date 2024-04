Béa Wolf, de Zach Weinersmith et Boulet, finalistes des Hugo Awards 2024

Les finalistes des Hugo Awards 2024

Meilleur roman

The Adventures of Amina al-Sirafi de Shannon Chakraborty (Harper Voyager, Harper Voyager UK)

The Saint of Bright Doors de Vajra Chandrasekera (Tordotcom)

Some Desperate Glory d'Emily Tesh (Tordotcom, Orbit UK)

Starter Villain de John Scalzi (Tor, Tor UK)

Translation State d'Ann Leckie (Orbit US, Orbit UK)

Witch King de Martha Wells (Tordotcom)

Meilleur roman court

“Life Does Not Allow Us to Meet”, He Xi, traduit par Alex Woodend (Adventures in Space: New Short stories by Chinese & English Science Fiction Writers)

Mammoths at the Gates de Nghi Vo (Tordotcom)

The Mimicking of Known Successes de Malka Older (Tordotcom)

Rose/House d'Arkady Martine (Subterranean)

“Seeds of Mercury”, Wang Jinkang, traduit par Alex Woodend (Adventures in Space: New Short stories by Chinese & English Science Fiction Writers)

Thornhedge de T. Kingfisher (Tor, Titan UK)

Meilleure nouvelle longue

I AM AI d'Ai Jiang (Shortwave)

“Introduction to 2181 Overture, Second Edition”, Gu Shi, traduit par Emily Jin (Clarkesworld, February 2023)

“Ivy, Angelica, Bay” de C.L. Polk (Tor.com, 8 December 2023)

“On the Fox Roads” de Nghi Vo (Tor.com, 31 October 2023)

“One Man’s Treasure” de Sarah Pinsker (Uncanny Magazine, January-February 2023)

“The Year Without Sunshine” de Naomi Kritzer (Uncanny Magazine, November-December 2023)

Meilleure nouvelle courte

“Answerless Journey”, Han Song, traduit par Alex Woodend (Adventures in Space: New Short stories by Chinese & English Science Fiction Writers)

“Better Living Through Algorithms” de Naomi Kritzer (Clarkesworld May 2023)

“How to Raise a Kraken in Your Bathtub” de P. Djèlí Clark (Uncanny Magazine, January-February 2023)

“The Mausoleum’s Children” d'Aliette de Bodard (Uncanny Magazine, May-June 2023)

“The Sound of Children Screaming” de Rachael K. Jones (Nightmare Magazine, October 2023)

“Tasting the Future Delicacy Three Times”, de Baoshu (Galaxy’s Edge Vol. 13: Secret Room in the Black Domain)

Meilleure série littéraire

The Final Architecture d'Adrian Tchaikovsky (Tordotcom, Orbit UK)

Imperial Radch d'Ann Leckie (Orbit US, Orbit UK)

The Last Binding de Freya Marske (Tordotcom, Tor UK)

The Laundry Files de Charles Stross (Tordotcom, Orbit UK)

October Daye de Seanan McGuire (DAW)

The Universe of Xuya d'Aliette de Bodard (Gollancz; JABberwocky Literary Agency; Subterranean Press; Uncanny Magazine; et al.)

Meilleure bande dessinée

Bea Wolf, de Zach Weinersmith et Boulet (First Second)

Saga, Vol. 11 de Brian K. Vaughan et Fiona Staples (Image Comics)

Shubeik Lubeik, de Deena Mohamed (Pantheon); as Your Wish Is My Command (Granta)

The Three Body Problem, Part One, (d'après les romans de Liu Cixin), de Cai Jin, Ge Wendi et Bo Mu, dessins de Caojijiuridong (Zhejiang Literature and Art Publishing House)

The Witches of World War II de Paul Cornell et Valeria Burzo (TKO Studios LLC)

Wonder Woman Historia: The Amazons de Kelly Sue DeConnick, Phil Jimenez, Gene Ha et Nicola Scott (DC Comics)

Meilleur livre de non-fiction ou apparenté

All These Worlds: Reviews & Essays de Niall Harrison (Briardene Books)

Chinese Science Fiction: An Oral History, vols 2 and 3, de Yang Feng (8-Light Minutes Culture & Chengdu Time Press)

A City on Mars de Kelly Weinersmith et Zach Weinersmith (Penguin Press; Particular Books)

The Culture: The Drawings, de Iain M. Banks (Orbit)

Discover X, présenté par Tina Wong

A Traveller in Time: The Critical Practice of Maureen Kincaid Speller, de Maureen Kincaid Speller, édité par Nina Allan (Luna Press Publishing)

Meilleur long-métrage

Barbie, scénario de Greta Gerwig et Noah Baumbach, réalisé par Greta Gerwig (Warner Bros. Studios)

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs, scénario de John Francis Daley, Jonathan Goldstein et Michael Gilio, réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein (Paramount Pictures)

Nimona, scénario de Robert L. Baird et Lloyd Taylor, réalisé par Nick Bruno et Troy Quane (Annapurna Animations)

Pauvres Créatures, scénario de Tony McNamara, réalisé par Yorgos Lanthimos (Element Pictures)

Spider-Man : Across the Spider-Verse, scénario de Phil Lord, Christopher Miller et Dave Callaham, réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson (Columbia Pictures / Marvel Entertainment / Avi Arad Productions / Lord Miller / Pascal Pictures / Sony Pictures Animation)

The Wandering Earth II, d'après le roman de Liu Cixin, scénario de Yang Zhixue, Frant Gwo, Gong Geer et Ye Ruchang, réalisé par Frant Gwo (CFC Pictures Ltd, G!Film Studio Co. Ltd, Beijing Dengfeng International Culture Communication Co, Ltd, China Film Co. Ltd)

Meilleur court-métrage

Doctor Who : “The Giggle”, écrit par Russell T. Davies, réalisé par Chanya Button (Bad Wolf with BBC Studios for The BBC and Disney Branded Television)

Loki : “Glorious Purpose”, écrit par Eric Martin, Michael Waldron et Katharyn Blair, réalisé par Justin Benson and Aaron Moorhead (Marvel / Disney+)

The Last of Us : “Long, Long Time”, écrit par Craig Mazin et Neil Druckmann, réalisé par Peter Hoar (Naughty Dog / Sony Pictures)

Star Trek: Strange New Worlds : “Those Old Scientists”, écrit par Kathryn Lyn et Bill Wolkoff, réalisé par Jonathan Frakes (CBS / Paramount+)

Star Trek: Strange New Worlds : “Subspace Rhapsody”, écrit par Dana Horgan et Bill Wolkoff, réalisé par Dermott Downs (CBS / Paramount+)

Doctor Who : “Wild Blue Yonder”, écrit par Russell T. Davies, réalisé par Tom Kingsley (Bad Wolf with BBC Studios for The BBC and Disney Branded Television)

Meilleur jeu vidéo ou oeuvre multimédia

Alan Wake 2, développé par Remedy Entertainment, publié par Epic Games

Baldur’s Gate 3, produit par Larian Studios

Chants of Sennaar, développé parRundisc, publié par Focus Entertainment

DREDGE, développé par Black Salt Games, publié par Team17

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, produit par Nintendo

Star Wars Jedi: Survivor, développé par Respawn Entertainment, publié par Electronic Arts

Meilleur éditeur de nouvelles

Scott H. Andrews

Neil Clarke

Liu Weijia

Jonathan Strahan

Lynne M. Thomas & Michael Damian Thomas

Yang Feng

Meilleur éditeur de romans

Ruoxi Chen

Lindsey Hall

Lee Harris

Kelly Lonesome

David Thomas Moore

Yao Haijun

Meilleur artiste professionnel

Micaela Alcaino

Rovina Cai

Galen Dara

Dan Dos Santos

Tristan Elwell

Alyssa Winans

Meilleur magazine semi-professionnel

Escape Pod, édité par Mur Lafferty et Valerie Valdes; éditeurs associés Benjamin C. Kinney, Premee Mohamed et Kevin Wabaunsee; hôtes Tina Connolly et Alasdair Stuart; producteurs Summer Brooks et Adam Pracht; et toute l'équipe Escape Pod team

FIYAH Literary Magazine, éditeur DaVaun Sanders, éditeur poésie B. Sharise Moore, responsable des projets spéciaux L. D. Lewis, directeur artistique Christian Ivey, recherche de textes Rebecca McGee, Kerine Wint, Joshua Morley, Emmalia Harrington, Genine Tyson, Tonya R. Moore, coordination des sponsors Nelson Rolon

GigaNotoSaurus, éditeur LaShawn M. Wanak, éditeurs associés Mia Tsai et Edgard Wentz, avec l'équipe GNS Slushreaders

khōréō, produit par Aleksandra Hill, Zhui Ning Chang, Kanika Agrawal, Isabella Kestermann, Rowan Morrison, Sachiko Ragosta, Lian Xia Rose, Jenelle DeCosta, Melissa Ren, Elaine Ho, Lilivette Domínguez, Jei D. Marcade, Jeané Ridges, Isaree Thatchaichawalit, Danai Christopoulou, M. L. Krishnan, Ysabella Maglanque, Aaron Voigt, Adil Mian, Alexandra Millatmal, E. Broderick, K. S. Walker, Katarzyna Nowacka, Katie McIvor, Kelsea Yu, Marie Croke, Osahon Ize-Iyamu, Phoebe Low, S. R. Westvik, Sara S. Messenger

Strange Horizons, par le Strange Horizons Editorial Collective

Uncanny Magazine, éditeurs et rédacteurs en chef, Lynne M. Thomas et Michael Damian Thomas; éditeur responsable Monte Lin; éditeur non fiction Meg Elison; producteurs du podcast Erika Ensign et Steven Schapansky

À LIRE - Hugo Awards : la censure politique des auteurs confirmée

Meilleur fanzine

Black Nerd Problems, édité par Omar Holmon et William Evans

The Full Lid, écrit par Alasdair Stuart et édité par Marguerite Kenner

Idea, édité par Geri Sullivan

Journey Planet, édité par Michael Carroll, Vincent Docherty, Sara Felix, Ann Gry, Sarah Gulde, Allison Hartman Adams, Arthur Liu, Jean Martin, Helena Nash, Pádraig Ó Méalóid, Yen Ooi, Chuck Serface, Alan Stewart, Regina Kanyu Wang, James Bacon et Christopher J. Garcia

Nerds of a Feather, Flock Together, édité par Roseanna Pendlebury, Arturo Serrano, Paul Weimer; senior editors Joe Sherry, Adri Joy, G. Brown, Vance Kotrla

Unofficial Hugo Book Club Blog, édité par Olav Rokne et Amanda Wakaruk

Meilleur podcast amateur

The Coode Street Podcast, présenté par Jonathan Strahan et Gary K. Wolfe

Hugos There, présenté par Seth Heasley

Octothorpe, de John Coxon, Alison Scott, et Liz Batty

Publishing Rodeo, présenté par Sunyi Dean et Scott Drakeford

科幻Fans布玛 (Science Fiction Fans Buma), produit par Buma, Liu Lu et Liu Chang

Worldbuilding for Masochists, présenté par Marshall Ryan Maresca, Rowenna Miller, Cass Morris et Natania Barron

Meilleur auteur amateur

Bitter Karella

James Davis Nicoll

Jason Sanford

Alasdair Stuart

Paul Weimer

Örjan Westin

Meilleur artiste amateur

​​Iain J. Clark

Sara Felix

Dante Luiz

Laya Rose

Alison Scott

España Sheriff

Lodestar Award pour le meilleur livre jeunes adultes

Abeni’s Song de P. Djèlí Clark (Starscape)

Liberty’s Daughter de Naomi Kritzer (Fairwood Press)

Promises Stronger than Darkness de Charlie Jane Anders (Tor Teen)

The Sinister Booksellers of Bath de Garth Nix (Katherine Tegen Books, Gollancz and Allen & Unwin)

To Shape a Dragon’s Breath de Moniquill Blackgoose (Del Rey)

Unraveller de Frances Hardinge (Macmillan Children’s Books)

Astounding Award pour le meilleur jeune écrivain

Moniquill Blackgoose

Sunyi Dean

Ai Jiang

Hannah Kaner

Em X. Liu

Xiran Jay Zhao