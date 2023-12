Flash, un héros psycho des comics ?

Pour blasphémer quelque peu, peut-être pourrions-nous avancer que The Flash pourrait être considéré comme le plus Marvelien des personnages DC, tout en s’inscrivant pleinement dans la mythologie de la maison aux deux lettres.

La fameuse collection Chronicles d’Urban (pour rappel du principe, l’éditeur choisit un personnage et publie tous les numéros de la série phare sur une année entière, sans délaisser les épisodes plus fragiles et en agrémentant occasionnellement de quelques numéros d’autres séries afin de mieux comprendre certains arc narratifs) s’agrandit avec la venue de The Flash, débutant ici ses aventures en cette fameuse année 1992 qui secoua le monde des comics.

Le séisme ne vint pas des séries DC mais plutôt de la création d’Image Comics, une structure d’édition indépendante fondée par des dessinateurs Marvel de premier plan, qui laisse notamment le copyright des personnages à leurs créateurs. Mais qu’on ne s’y trompe pas : pour DC, et plus particulièrement pour la série The Flash, 1992 marque la venue de Mark Waid à l’écriture du titre.

On assiste alors à l’épanouissement d’un grand talent des comics, futur pilier de DC.

Mark Waid débute sa reprise par un arc d’origin storie intitulé « year one ». Cette formule désormais fameuse depuis le passage de Miller à Batman est régulièrement reprise à toutes les sauces, pour le meilleur et souvent pour le pire. Mais force est de constater qu’ici, Waid s’empare de cette occasion pour marquer de son écriture l’univers de l’homme plus rapide que l’éclair et livre un récit passionnant qui replace un peu de complexité psychologique dans une série qui en manquait cruellement.

En effet, si l’on peut déplorer le manque d’intérêt des premiers épisodes sous la houlette de William Messner-Loebs, l’intégrité d’Urban dans cette collection nous permet d’avoir un aperçu de la qualité plus que discutable de ce scénariste et de la manière dont un auteur, ici Waid, parvient à imposer son souffle à une série aussi mythique que celle-ci.

Fidèle à l’âge d’or des comics, Waid rythme particulièrement bien ses histoires, délaisse les drama intimes pour des récits plus ambitieux faisant intervenir d’autres justiciers. Malin, il livre des histoires pleines de rebondissements et de ressources narratives.



Les dessins sont classiques, lorgnent parfois vers McFarlane dont le Spawn sortira la même année, tout en restant dans le giron de la tradition. C’est peut-être le point moins attractif de cet ouvrage, ou pour le dire autrement, les dessins, conventionnels, n’ont pas apporté grand-chose au monde des comics : ils servent parfaitement l’histoire (ce qui est une réelle gageure) mais s’oublient rapidement.

Ce The Flash Chronicles permet de révéler ou mieux comprendre ce personnage pour le public français et son importance au sein de l’écurie DC et, après l’échec du film au box-office, ce petit voyage dans le temps permet de mieux percevoir la richesse de la série et de l’écriture de Mark Waid en plein développement.