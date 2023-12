Alien Tome 1 : Dégel

Une famille de scientifiques découvre d'étranges spécimens pris dans la glace de la planète gelée et isolée sur laquelle ils travaillent. Mais alors que l'entreprise Weyland-Futani décide de jeter son dévolu sur la société qui emploie les scientifiques, un dégel malheureux va plonger la mission dans l'horreur... Après trois tomes signés par Phillip Kennedy Johnson et très bien accueillis par le public, Marvel a confié la nouvelle série Alien à l'auteur Declan Shalvey. Ce dernier, connu avant tout comme dessinateur (de Moon Knight ou Venom), s'est progressivement fait une place comme scénariste dans l'industrie des comics (notamment chez Marvel avec la mini-série Deadpool vs Old Man Logan). Il est accompagné ici aux dessins par un fan de l'univers d'Alien, Andrea Broccardo, qui a déjà travaillé sur une autre franchise culte : Star Wars.