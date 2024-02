Picsou, un canard et une canne dans l'univers Marvel

Pour la première fois de sa longue histoire (le personnage a été créé en 1947 par Carl Barks), le multimilliardaire Picsou entre dans l'univers Marvel, à l'occasion d'un récit en un épisode, intitulé Uncle $crooge and the Infinite Dime (Oncle Picsou et le Sou de l'Infini), publié le 19 juin prochain en version originale.

Cet album est signé par Jason Aaron, connu pour son travail sur des comics Thor, Dr. Strange ou bien Star Wars. Du côté des dessins, Paolo Mottura, Francesco D'Ippolito et Vitale Mangiatordi se succèderont, avec d'autres artistes pas encore annoncés.

Pour l'histoire, comme le titre l'indique, le récit s'écrit en référence à la saga du Gant de l'Infini, déployée par George Pérez, Ron Lim et Jim Starlin au début des années 1990, puis popularisée par les films des studios Marvel dans les années 2010.

Picsou se lancera donc dans un affrontement épique contre un double maléfique, qui menace de prendre le contrôle du multivers... En devenant le canard le plus riche du monde ?

« En ce qui me concerne, il ne fait aucun doute que Picsou est le plus grand personnage de l'histoire des comics. Et pas seulement des comics dans lesquels des animaux parlent. Tous les comics confondus, point barre », se réjouit Jason Aaron dans un communiqué de presse.

Personnages iconiques

Si Donaldville avait son super-héros attitré avec Fantomiald, créé en 1969 par les Italiens Guido Martina (scénariste) et Giovan Battista (dessinateur), les catalogues de Marvel et de Disney ne s'étaient pas encore clairement croisés, dans un récit inédit.

Difficile de dire si Uncle $crooge and the Infinite Dime comprendra le caméo d'un personnage tiré des comics Marvel à proprement parler, et Disney reste prudent, en choisissant le one-shot.

Couverture alternative par Lorenzo Pastrovicchio

À l'occasion de son 100e anniversaire, le groupe Disney avait commandé à plusieurs dessinateurs des couvertures alternatives mettant en scène Mickey, Donald, Dingo, Minnie ou Daisy dans des postures et costumes super-héroïques. On retrouvait déjà à l'exercice plusieurs artistes habitués des productions Disney, dont... Lorenzo Pastrovicchio et Vitale Mangiatordi.

Photographie : Couvertures de Lorenzo Pastrovicchio et Alex Ross