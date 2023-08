La francophonie bien représentée aux Harvey Awards 2023

Livre de l'année

Acting Class de Nick Drnaso (Drawn and Quarterly)

Ducks: Two Years in the Oil Sands de Kate Beaton (Drawn and Quarterly)

Follow Me Down: A Reckless Book d'Ed Brubaker, Sean Phillips et Jacob Phillips (Image Comics)

Girl Juice de Benji Nate (Drawn and Quarterly)

It’s Lonely at the Centre of the Earth de Zoe Thorogood (Image Comics)

Little Monsters Vol. 1 de Jeff Lemire & Dustin Nguyen (Image Comics)

The Man in the McIntosh Suit de Rina Ayuyang (Drawn and Quarterly)

Mimosa d'Archie Bongiovanni (Abrams ComicArts/Surely)

Public Domain Vol. 1 de Chip Zdarsky (Image Comics)

Who Will Make The Pancakes de Megan Kelso (Fantagraphics)

Livre numérique de l'année

Barnstormers de Scott Snyder et Tula Lotay (Comixology Originals)

Deeply Dave de Grover

Everything is Fine de Mike Birchall

Lore Olympus de Rachel Smythe

Ripple Effects de Jordan Hart, Bruno Chiroleu, Justin Harder et Shane Kadlecik

Meilleur livre pour enfants ou jeunes adultes

Clementine Fox and the Great Island Adventure de Leigh Luna (Graphix/Scholastic)

Dungeons & Dragons: Dungeon Club: Roll Call de Molly Knox Ostertag et Xanthe Bouma (HarperAlley)

Frizzy de Claribel A. Ortega et Rose Bousamra (First Second)

Hungry Ghost de Victoria Ying (First Second)

In Limbo: A Graphic Memoir de Deb JJ Lee (First Second)

Northranger de Rey Terciero et Bre Indigo (HarperAlley)

Meilleur manga

Cat + Gamer de Wataru Nadatani, traduit par Zack Davisson (Dark Horse Manga)

Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, traduit par Amanda Haley (VIZ Media)

Goodbye, Eri de Tatsuki Fujimoto, traduit par Amanda Haley (VIZ Media)

Shuna’s Journey de Hayao Miyazaki, traduit par Alex Dudok de Wit (First Second)

Spy x Family de Tatsuya Endo, traduit par Casey Loe (VIZ Media)

Meilleure adaptation d'une BD

American Born Chinese (Disney+), d'après American Born Chinese de Gene Luen Yang (First Second)

Drops of God (Apple TV+), d'après Drops of God de Tadashi Agi et Shu Okimoto (Vertical)

Moon Knight (Disney+), d'après Moon Knight (Marvel Comics)

Nimona (Netflix), réalisé par Nick Bruno et Troy Quane, d'après Nimona de ND Stevenson (Quill Tree Books)

The Sandman (Netflix), d'après The Sandman (DC Comics)

She-Hulk (Disney+) d'après She-Hulk (Marvel Comics)

Spider-Man: Across the Spider-Verse, réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, d'après Spider-Man (Marvel Comics)

The Stuff of Legend – The Board Game, d'après The Stuff of Legend de Mike Raicht, Brian Smith et Charles Paul Wilson III (Th3rd World Studios)

Sweet Tooth Season 2 (Netflix) d'après Sweet Tooth de Jeff Lemire (DC Comics)

Wednesday (Netflix), d'après The Addams Family de Charles Addams

Meilleur livre international

Alice on the Run: One Child’s Journey Through the Rwandan Civil War de Gaspard Talmasse, traduit par Nanette McGuinness (Life Drawn) - Le grand voyage d'Alice (La Boîte à Bulles, 2021)

Always Never de Jordi Lafebre et Clémence Sapin, traduit par Montana Kane (Dark Horse Books) - Malgré tout (Dargaud, traduit par Geneviève Maubille, 2020)

Ashes d'Álvaro Ortiz, traduit par Eva Ibarzabal (Top Shelf Productions) - Cendres (Rackham, traduit par Alexandra Carrasco Rahal, 2018)

Blacksad: They All Fall Down Part 1 de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, traduit par Diana Schutz et Brandon Kander (Dark Horse Books) - Alors, tout tombe - Première partie (Dargaud, 2021)

The Extraordinary Part: Book One: Orsay’s Hands de Florent Ruppert et Jérôme Mulot, traduit par M.B. Valente (Fantagraphics) - La part merveilleuse : Les mains d'Orsay (Dargaud, 2021)

Tiki: A Very Ruff Year de David Azencot, Fred Leclerc et Lucie Firou, traduit par Nanette McGuinness (Life Drawn) - Tiki - Une année de chien (La Boîte à Bulles, 2021)