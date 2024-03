Pour les (presque) 50 ans de Métal Hurlant, Jean-Pierre Dionnet et les chats

« Pour la première fois depuis presque 50 ans, je reviens à la barre d'un bateau, désormais sous la houlette de Jerry Frissen, en tant que rédac' chef sur un Métal Hurlant "spécial chat" », présente l'auteur de ses Moires.

Et de s'expliquer, enfin, à sa manière : « J'ai d'abord dû imposer l'idée d'un hors-série dédié aux chats et lorsque Jerry m'a demandé "Pourquoi ?", j'ai répondu "Pourquoi pas ?". Puis il m'a finalement avoué qu'il en avait lui-même un - de mauvaise foi, ce garçon, parfois. »

Il confie tout de même avoir voulu ici transmettre sa passion de ses matous, mais non à la manière des réseaux sociaux qui les travestissent en animaux mignons, lui « ne sachant toujours pas s'ils sont bons ou mauvais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont amoraux. C'est ce que j'aime chez eux : ils ne se posent pas les problèmes de conscience des humains. Dans le monde des chats, on est prédateur ou prédaté, et on a toujours raison. » C'est dit.

S'il est besoin de le préciser, son objectif n'était donc pas de créer un magazine « vétérinaire, ou de psychiatrie » féline...

Tentons de résoudre l’énigme des chats, ces créatures gracieuses qui ondulent dans nos vies.... Ils sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Leur présence, bien que familière, cache un mystère profond. Qui a vraiment choisi qui ? Leur indépendance et leur présence insaisissable nous font interroger sur leur véritable nature. Sont-ils simplement des animaux de compagnie ou y a-t-il autre chose ?

Avec le journaliste Lloyd Chéry, ils ont réuni toutes leurs connaissances sur les chats pour ce numéro qui accueillera, entre autres, Florence Cestac, Jean-Claude Denis, Zoran Janjetov, Enki Bilal, Richard Marazano, Vincent Ravalec, ou encore Beb Deum.

Le chat, ce rebelle dans un cadre, qui se caresse sur nous plutôt que l'inverse - beau résumé de l'époque -, et que Baudelaire a si bien raconté, mais aussi Bukowski. Parmi les amoureux de ces félins, Salvador Dali, Ernest Hemingway, Maupassant, initiateur d'une ligue de défense des félins, ou encore Cocteau, fondateur du club des amis des chats...

Un magazine culte

Métal Hurlant est une revue emblématique de bande dessinée et de science-fiction française, lancée en janvier 1975 par Les Humanoïdes Associés, un groupe composé alors de Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, Moebius (Jean Giraud) et Bernard Farkas. Distinguée par son audace graphique et narrative, la publication s'est rapidement imposée comme une plateforme avant-gardiste pour des artistes et des scénaristes, offrant des récits qui mêlent science-fiction, fantastique, et horreur, avec une liberté d'expression et une qualité artistique révolutionnaires pour l'époque.

Son influence s'étend bien au-delà des frontières françaises, ayant inspiré la création de la version américaine Heavy Metal en 1977.

Au fil de ses parutions, le média a contribué à redéfinir le paysage de la bande dessinée adulte, lançant les carrières internationales de nombreux auteurs devenus légendaires. Parmi ses pages, on a découvert des œuvres aujourd'hui des classiques du genre, telles que L'Incal de Jodorowsky et Moebius, et Arzach, qui ont marqué profondément la culture pop et la science-fiction.

La revue a cessé sa publication en 1987, avant de revenir pour quelques numéros en 2000, dans un nouveau format comic book : « C’était une mauvaise idée, parce que le périodique n’avait pas trouvé sa place dans les librairies (il n’était pas disponible en kiosques) à côté des titres Marvel et autres DC Comics », partageait auprès d'Actualitté Jean-Pierre Dionnet en 2022.

Avant un retour en 2021 qui cette fois tient plus la route, avec dix numéros déjà publiés, au rythme d'un par trimestre. Le dernier en date, paru le février dernier, se demandait quelle était La Mécanique du grain de sable.

L'ancien rédacteur en chef partageait encore auprès d'ActuaLitté : «Un magazine de ce type, ça sert à progresser. Sur ordinateur, avec la rétro-lumière, tout est beau, mais sur papier, les dessinateurs s’aperçoivent que leurs fameuses magnifiques couleurs, et bien elles ne sont pas si magnifiques. Que leur super trait, il n’est pas si super. En étant une première fois publié, certains ont fait des progrès insensés dès leur deuxième publication. Parfois, il en faut trois, voire plus pour se trouver graphiquement… Frank Margerin a par exemple mis 4 ans pour véritablement maîtriser son sujet. »

À LIRE - Interdit à la bibliothèque : payez votre dette en photos de chats

Enfin, Mes Moires de Jean-Pierre Dionnet, recueil de souvenirs qui relate notamment les rencontres qui ont bouleversé sa vie, de Boullet à Goscinny en passant par Moebius, est réédité par le Diable Vauvert le 25 avril prochain.

Crédits photo : Métal Hurlant / Jean-Marie Marion