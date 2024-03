Conan le barbare Tome 1 : Liés à la pierre noire

Pirate, voleur, mercenaire et guerrier, le légendaire Conan le Barbare est de retour ! Armé de son intelligence et de son épée, Conan quitte pour la première fois sa bien-aimée Cimmérie à la recherche de gloire. A la veille de sa première grande bataille, le jeune Conan imagine une vie au-delà des frontières de son pays natal et aspire à une existence faite d'aventures ! Après un passage chez Marvel (où ses aventures ont été écrites par Jason Aaron, Gerry Duggan et Jim Zub), Conan le Barbare est désormais publié aux Etats-Unis par Titan Comics et toujours par Panini Comics en France. Jim Zub ayant convaincu les fans comme les professionnels, rempile au poste de scénariste, tandis que l'injustement méconnu Rob De La Torre va se faire une place au panthéon des illustrateurs de Conan, grâce à son style mélangeant avec aisance modernité et classicisme. Le digne successeur de John Buscema est là et va vous en mettre plein la vue !