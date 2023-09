Black Panther T03

Les Avengers sont appelés à la rescousse ! Les systèmes de communication mondiaux ont été neutralisés par une force militante inconnue. Ces nouveaux ennemis sont des experts : équipés d'armes en vibranium, ils connaissent parfaitement chaque Avengers et savent exactement comment battre chacun d'eux, ce qui ne manque pas d'inquiéter T'Challa. L'identité du leader du groupe va bouleverser l'existence de la Panthère Noire ! Le réalisateur et scénariste John Ridley signe ici la fin de sa saga mettant en scène le Roi du Wakanda. Si T'Challa n'apparaîtra plus dans les films Marvel suite au décès du personnage et de son interprète Chadwick Boseman, il est toujours bien vivant dans les comics pour le plus grand plaisir des fans.