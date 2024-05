BuzzKill, héros sans pouvoirs s'il n'est pas drogué ou ivre

Avec Buzzkill (rabat-joie, en français, trad. KgBen, publié chez Delcourt), on remonte le temps dans ses créations, avec un personnage hautement complexe et ravagé : l’histoire s’ouvre sur une réunion chez les Alcooliques Anonymes où Ruben vient pour la première fois. Un récit chaotique, dont les détails restent sous le tapis.

De fait, Ruben (nom de circonstance, le vrai prénom est à mourir de rire) est un ancien superhéros rangé de cette vie de justicier. Un sombre secret plane sur cette ancienne existence, mais plus encore, sur ses véritables pouvoirs.

En réalité, Ruben puise dans l’alcool et toute autre forme de drogue (de la cigarette au café en passant par des produits stupéfiants, littéralement) des ressources lui conférant force surhumaine, etc., etc.

Sauf qu’il y a Nikki, son ancienne petite amie, un passé sombre et la volonté de se sortir de ces addictions qui le conduisent à ce statut de superhéros… tout en le détruisant.

Tout cela commencé lors d’un accident de voiture, où deux de ses camarades sont morts sur le coup : lui s’est contenté de s’envoler, sans une égratignure. Avec une semaine d’hospitalisation tout au plus. Évidemment, il était ivre mort…

Macabrement prophétique ? En 2023, Donny Cates a eu un très grave accident, avec un traumatisme crânien qui l’a laissé sans souvenirs de 6 à 12 mois de sa propre existence. Il fit un retour en août de la même année, quelque six mois plus tard…

Titre qui part du burlesque, un peu grotesque pour devenir de plus en plus grave au fil des pages, originellement écrit en 2013 Buzzkill (avec Mark Reznicek en coscénariste) est à l’aune de tout ce que racontera Cates dans ses histoires ultérieures. Et surtout une collaboration avec Geoff Shaw : il n’est rien de dire que leurs titres suivant sont des perles, qui tranchent radicalement avec les univers de comics dont Marvel ou DC nous abreuvent.

Buzzkill est chargé d’émotion, de fougue et de dilemmes sans ce manichéisme usuel opposant Bien et Mal. Rompre avec la drogue, évoquer les tendances suicidaires, la dépression, tout cela avec une immense intelligence émotionnelle. Une quasi-thérapie — ou du moins un premier pas dans la volonté de guérir — incontournable.

Avec en guest-star Doctor Blaqk, que l’on retrouvera jusque dans Crossover (en deux tomes : des extraits pour le T1 juste ici et pour le T2 plutôt là) et The Paybacks, deux autres titres hautement conseillés – cette fois chez Urban Comics. Rien de commun avec le lourdaud Hancock, incarné au cinéma par Will Smith – dans une production qui aurait tout à fait pu être adaptée d’un comics, mais rien du tout…

Buzzkill est une ouverture sidérante sur les mondes de Cates. Et définitivement, ce type a quelque chose à nous raconter : suffit d'écouter...