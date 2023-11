Marvel Studios inaugure Spotlight : le changement dans la continuité ?

Depuis quelques films, le modèle « MCU » (pour « Marvel Cinematic Universe ») ne fait plus recette. Ou, du moins, plus autant qu'auparavant, quand Avengers: Endgame, en 2019, cumulait 2,8 milliards $ de recettes au box-office mondial. Ce point culminant de la saga Avengers reste aujourd'hui encore en deuxième position des plus gros succès mondiaux du cinéma, derrière Avatar de James Cameron.

Dans le top 10 de ce même classement, trois films du MCU : Avengers: Infinity War (2018), Spider-Man: No Way Home (2021) et Avengers (2012). D'autres s'y frayeront-ils un chemin ? Rien n'est moins sûr, puisque les dernières productions cinématographiques du studio ont bien moins passionné dans les salles.

Thor: Love and Thunder (2022), Black Panther: Wakanda Forever (2022) et surtout Ant-Man et la Guêpe: Quantumania (2023) ont présenté des résultats décevants, pour des blockbusters Marvel.

Fatigue super-héroïque

Évoquée depuis quelque temps déjà, la « fatigue » des spectateurs et spectatrices pour le genre super-héroïque pourrait expliquer ce désintérêt grandissant pour les productions Marvel. Après 15 années de récits et la multiplication des formats, du film à la série, une certaine lassitude se ferait sentir. Le modèle du streaming, adopté par Disney avec sa plateforme Disney+, pourrait aussi avoir son impact sur le box-office...

Mais les observateurs pointent également la logique de la « continuité », qui pourrait avoir son rôle dans ce flagrant désamour. Elle a pourtant fait la fortune de Marvel Studios dans les années 2010, en incitant le public à aller voir les films de la saga Avengers, mais aussi ceux des différents personnages, afin de ne manquer aucun élément de l'histoire principale.

Une logique directement empruntée... aux comics, évidemment, et que la maison d'édition Marvel a pu imposer dans l'industrie. Les éditeurs auraient d'ailleurs pu anticiper les problématiques soulevées par la continuité, puisque les publications Marvel — et les comics en général — sont confrontées à la même difficulté : avec le temps, il devient de plus en plus complexe de solliciter un nouveau public pour les récits de super-héros.

Avec la pléthore de publications — ou de productions — disponibles, un néophyte se retrouve facilement écrasé par la masse, et paralysé à l'idée de devoir lire ou visionner un tel volume d'œuvres... Les éditeurs de comics Marvel et DC (Panini Comics et Urban Comics en France) l'ont bien compris, et publient désormais des récits cultes ou indépendants, à des prix attractifs, pour tenter d'appâter le chaland.

Spotlight, pour un peu de simplicité

Les mêmes causes entrainant les mêmes effets, Marvel Studios inaugure un nouveau label, intitulé « Spotlight », « une plateforme qui accueillera des récits à taille humaine, centrés sur un personnage », explique Brad Winderbaum, responsable streaming pour le studio.

La première série Marvel Spotlight, Echo, « sera consacrée à des problématiques du quotidien plutôt qu'aux enjeux énormes du MCU », poursuit Winderbaum dans un communiqué. Elle suivra le personnage de Maya Lopez, incarnée par Alaqua Cox et croisée dans la série Hawkeye (2021), mais, promis, il ne sera pas indispensable d'avoir vu une autre production Marvel pour en comprendre l'intrigue.

Marvel est assez lucide quant à la filiation de cette stratégie avec celle des comics, puisque Spotlight reprend le nom d'une série de publications, diffusées entre 1971 et 1977, puis de 1979 à 1981. Elle a permis de lancer la carrière de plusieurs personnages, dont Ghost Rider (créé par Gary Friedrich, Roy Thomas et Mike Ploog) et Spider-Woman (par Archie Goodwin et Marie Severin).

Mais aussi Werewolf by Night, en 1972 (créé par Roy Thomas, Jeanie Thomas, Gerry Conway, Mike Ploog), qui fit l'objet d'un moyen-métrage éponyme, diffusé dès 2022 sur Disney+, réalisé par Michael Giacchino, avec Gael García Bernal en vedette. Bien que réservée au streaming, cette production fut particulièrement bien accueillie par la critique, ce que Marvel Studios n'a sans doute pas manqué de noter...

Spotlight devrait donc offrir une place de choix — mais toujours en streaming, a priori — à des productions peut-être moins calibrées dans le catalogue Marvel. Ce qui ne manque pas de rappeler les succès récents de son concurrent, DC, à savoir Joker (2019) et The Batman (2022), eux aussi exclus de tout univers partagé et autre « continuité »...

Photographie : Marvel Spotlight