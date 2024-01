Amazon Prime adapte Criminal d'Ed Brubaker et Sean Phillips

Criminal est une série de comics iconique des éditions Marvel Comics et Image Comics. Publiée pour la première fois en 2006, elle se compose de différentes histoires, souvent interconnectées, qui explorent le monde du crime, de la trahison, de la perte.

Chaque arc narratif se concentre sur des personnages différents, souvent des anti-héros ou des personnages moralement ambigus. Le tout accentué par le style sombre et mélancolique de Sean Phillips.

Sean et moi avons créé cet univers dans nos livres depuis plus d'une décennie, et pouvoir maintenant le transposer en série, c'est incroyable. Le fait qu'Amazon soutienne le projet comme ils l'ont fait, et qu'ils aient autant confiance dans ma vision et celle de Jordan pour la série, c'est encore plus incroyable. - Ed Brubaker

Le scénariste n'en est pas à son coup d'essai quand il s'agit d'écrire pour le petit écran puisqu'il a déjà participé à la très respectée Westworld et qu'il a co-créé Too old to die young avec Nicolas Winding Refn (réalisateur de Drive), série également produite par Amazon.

Il sera cette fois associé à Jordan Harper, auteur de récits policier, lauréat du prix Edgar Allan Poe du premier roman pour She Rides Shotgun. Il est aussi scénariste pour série télé et a notamment écrit des épisodes du Mentalist.

Il n'y a pour l'instant pas plus d'informations concernant la distribution de la série, ni de possible date de sortie.

Crédits image : Image Comics / Luigi Novi, CC BY 3.0