Avengers T10

C'est maintenant très clair : Méphisto et les Maîtres du Mal de Fatalis ont l'intention de conquérir le multivers en détruisant les Avengers à l'aube des temps, dans tous les univers. C'est donc le moment d'organiser la riposte : tandis que les Avengers de la Terre-616 parcourent le temps à la recherche des héros méconnus de notre histoire, Robbie Reyes réunit une véritable armée d'Avengers interdimensionnels ! L'accélération de la réédition en albums des aventures des Avengers de Jason Aaron a porté ses fruits, et nous voici arrivés aux portes de l'évènement Avengers Assemble, alors que ce crossover (et le séjour d'Aaron sur la série) s'achève ce mois dans les pages de MARVEL COMICS. Un album gigantesque qui regroupe les séries Avengers et Avengers Forever.