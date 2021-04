Une collection jeunesse bilingue, langue des signes et français

Pour cette première aventure, les jumeaux ont une mission de la plus haute importance : faire un cadeau pour la fête des mamans ! Une idée leur vient de peindre un beau tableau qu’elle pourra admirer chaque jour. Ils sortent alors leurs pinceaux et leurs tubes de peinture de toutes les couleurs, et grâce à leur créativité, la peinture commence à prendre forme...

Autour de cette histoire, parents et enfants pourront partager un moment de lecture unique en français et/ou en langue des signes française, selon leur envie et leur besoin, tout en découvrant ou redécouvrant le thème des couleurs.

La collection «Arthur et Zazou» a été imaginée pour tous les enfants. Sourds, entendants, en apprentissage ou en difficulté de lecture, ils peuvent tous suivre les aventures des deux personnages. Les textes sont rédigés dans un français simple et facile à comprendre.

Dans chaque album, sur la page de gauche, une histoire est racontée par Arthur ou par Zazou. Sur la page de droite, deux signes sont présentés sous forme de lexique. Avec l’application Inclood, retrouvez l’histoire et apprenez 14 mots

en langue des signes française – les signes du lexique s’affichent dans l’interface de l’app, et les enfants peuvent manipuler l’avatar d’Arthur et de Zazou sur leur tablette (rotation, zoom).

Une campagne Ulule aura permis la vente de plus de 600 ouvrages, assurant la concrétisation du projet. Entre avril 2021 et février 2022, ce sont quatre volumes qui sortiront, toujours sur ce principe interactif et ludique mêlant texte, LSF et vidéo.

Inclood, maison créée en 2016, répond au besoin d’accès aux livres des personnes sourdes. Son application utilise la technologie de réalité augmentée pour traduire chaque page vers une vidéo en LSF. Le côté ludique et interactif permet alors à l’enfant de prendre plaisir à lire en français et d’acquérir les signes de la LSF.

« Les personnes sourdes perçoivent le monde à travers leurs yeux. La langue des Signes est ainsi dite langue “naturelle” des sourds, le français écrit s’envisageant comme l’apprentissage d’une deuxième langue », indique Marlène Varnerin, fondatrice de Inclood.

« L’acquisition de la lecture des enfants sourds se fait progressivement à travers un enseignement et des supports de lecture adaptés à leurs besoins. » Sur 6 millions de personnes sourdes en France, on compte 500.000 sourds profonds. D’ailleurs, un enfant sur 1000 naît sourd, avec pour 90 % d’entre eux, des parents entendants.

Mais l’illettrisme est le sujet le plus délicat : 50 à 80 % d’illettrisme constaté, du fait d’un manque de supports adaptés. On parle plutôt de problème d’accès à la langue française, ce qui provoque un échec scolaire important. C'est ici qu'interviennent, à leur mesure, Arthur et Zazou.

Leur créatrice, Marina Guittois est formatrice et consultante en accessibilité culturelle. Elle intervient également auprès d’enfants en situation de handicap, ayant des troubles de lecture. Spécialiste du FALC (Facile à lire et à comprendre). Pour ce premier tome, elle a également prêté sa voix à Zazou.