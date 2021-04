Langage : comment les smartphones changent notre manière de nous exprimer

Pour son dernier livre mettant en scène son alter ego Octave Parango, Frédéric Beigbeder avait volontairement choisi de ne pas proposer de titre. À la place des deux ou trois mots évocateurs qui ornent traditionnellement les ouvrages, on trouvait l’emoji « mort de rire ». Ce symbole jaune et bleu, issu de la culture des SMS, permettait d’être compris immédiatement par tous en plus d’occasionner un sacré coup de com.

Ce choix était également révélateur de l’influence des smartphones sur nos vies et nos manières de nous exprimer. En à peine deux décennies de connexions quotidiennes, des centaines de mots issus de cette culture son apparus : app, selfie, meme, troll… À tel point qu’en 2018, le très prestigieux Oxford English Dictionary lançait un appel aux jeunes pour que ces derniers leur expliquent leur langage, notamment sur les réseaux sociaux.

Mais au-delà de changer la langue, la technologie a également une influence sur nos modes de communication non verbale. Pour beaucoup, il est désormais plus naturel de déplacer son doigt sur une tablette que de feuilleter une œuvre. De la même manière, nous tapons plus souvent sur nos ordinateurs que nous ne prenons le stylo pour écrire une lettre. Ces changements ont des conséquences sur notre manière d’exprimer symboliquement des actions avec nos mains.

Des gestes destinés à mourir

En juillet 2020, un père de famille, Daniel Alvarado filmait ses enfants qui s’amusaient à mimer des appels téléphoniques. Au lieu de mettre un point contre leurs oreille, pouce et auriculaire tendus, les bambins portaient leur paume à plat contre leur joue. Le combiné de téléphone, éléments qu’ils n’ont jamais connus, étant ici remplacé par le bien plus plat et aérodynamique smartphone.

Certains de nos gestes semblent ainsi destinés à évoluer, voire à disparaître. Pour le site Wired, le professeur de linguistique Vyv Evans expliquait que les générations à venir ne pourraient pas reconnaître certaines expressions silencieuses. Comment comprendre par exemple le geste de gribouiller dans sa main pour demander l’addition à un serveur, quand on ne signe plus d’addition.

En 2013, le professeur agrégé de psychologie à l’Université Colgate, Spencer Kelly, revenait déjà sur ces bouleversements. Il distinguait les gestes symboliques (le doigt d’honneur, le pouce levé vers le ciel en signe d’acquiescement, etc), des gestes imitatifs, qui reproduisent une situation qui arrive dans la vie de tous les jours (faire un rond avec sa main pour mimer l’ouverture d’une portière). Il semble ainsi logique que certains gestes, qui ne correspondent plus au réel, disparaissent.

De nouvelles expressions silencieuses

Comme le souligne Wired, les smartphones sont également à l’origine de nouvelles manières de s’exprimer. Le site propose de revenir sur deux exemples. Le signe « next » consiste ainsi à faire passer son majeur tendu de gauche à droite dans les air ou sur la paume de sa main.

Associé à une expression méprisante, le geste fait directement référence au « swap » des applis de rencontre qui consiste à jeter numériquement aux oubliettes un candidat pas à son goût. Un geste qui peut à la fois servir dans un contexte agressif ou humoristique.

De même, le signe « C’est dans le cloud » se serait également popularisé. En pointant simplement votre index vers le haut, vous signifiez à votre interlocuteur qu’un contenu, ou une information, a été numérisé et qu’il peut y accéder.

Enfin, n’oublions pas qu’en période de crise de nouveaux gestes se développent également. Si 2020 semble avoir enterré à jamais la bise, peut-être nous dirigeons nous vers une société où le geste le plus fraternel consistera à frapper son coude contre un autre coude.

Crédit photo : Jeremy Segrott - CC BY 2.0