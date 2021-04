Une journée pour cerner les enjeux de l'écologie du livre

La journée du 20 mai autour de la question d’écologie du livre se fera en format dématérialisé. Elle propose d’être un point d’étape des échanges riches et motivants qui durent depuis plusieurs mois. Elle permettra de faire une synthèse des différents projets menés par les associations L’Écologie du livre, Mobilis et N2L et proposera des ateliers pour aller plus loin et lancer de nouveaux axes de travail pour les mois à venir.

Cette journée s’adresse à l’ensemble des professionnels des métiers du livre, mais aussi à quiconque est curieux de découvrir ce qui se cache derrière le terme “écologie du livre” et/ou souhaite apporter son regard sur cette thématique.

EDITION : un accord de branche pour protéger les petites entreprises

Le programme se présente pour l'instant sous cette forme :

10h : accueil des participants

10h15 à 10h30 : Qu’est-ce que l’écologie ?

Vidéo proposée par Marin Schaffner (auteur et traducteur, qui codirige la collection de poche des éditions Wildproject. Ethnologue de formation, il anime de nombreux ateliers d’écriture et fait de l’éducation populaire aux sciences sociales. Il est cofondateur de l’association L’Écologie du livre)

10h30 à 12h : L’écologie du livre, état des lieux et perspectives

En présence de l’association L’Écologie du livre, d’Emmanuelle Garcia, directrice de Mobilis et de Marion Cazy, chargée des projets événementiels de N2L.

Table ronde animée par Soline Guigonis et Plume Hecquard étudiantes en option Design mention Éditions à l’ésam

13h30 à 14h45 : Ateliers

3 ateliers seront proposés aux participants autour des questions de territoire, d’économie sociale et solidaire et de charte d’engagement.

15h à 15h30 : Synthèse de la journée





En parallèle de cette journée en ligne, N2L propose une balade poétique et botanique de 16h à 17h30 avec Flora Delalande, poète pour une approche poétique de l’environnement. La balade sera ponctuée de moments poétiques. Il s'agira non seulement de dire des poèmes aux promeneurs mais aussi de créer des ambiances poétiques, parce que la nature et l’écriture sont intimement liées.

Les inscription à la journée, aux ateliers et à la balade poétique seront ouvertes à partir du 20 avril 2021.