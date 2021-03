Écologie du livre : les lecteurs et lectrices invités à s'exprimer

Normandie Livre et Lecture, avec les professionnels du livre de la région, étudie les possibilités pour « un écosystème plus social, plus solidaire et plus durable » dans le domaine du livre et de la lecture. Cette démarche s'inscrit par ailleurs dans la lignée de celle de l'Association Écologie du livre et Mobilis, et du pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, notamment.

Après des échanges avec les professionnels du secteur, il devenait évident d'interroger les lecteurs eux-mêmes, pour savoir dans quelle mesure ces questions sont importantes à leurs yeux, mais aussi à quel point leurs habitudes de consommation en la matière peuvent changer.

Le questionnaire est ouvert aux lecteurs et lectrices de Normandie, mais aussi d'ailleurs. Il est possible d'y répondre à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0