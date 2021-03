Auteurs professionnels : un statut non essentiel ?

Clairement, cela fait des années que l’on demande au gouvernement une chose toute simple : obtenir un statut professionnel. Car malgré les cotisations que nous payons comme tout travailleur qui se respecte, côté droits sociaux, ça reste toujours le no man’s land.

Pour tenter de changer la donne, il y a eu un rapport : le rapport Racine, soumis au gouvernement il y a un peu plus d’un an, fort de 23 mesures prometteuses. Les principales se déclinaient en trois volets : la création d’un statut professionnel pour les artistes-auteurs, la mise en place d’une vraie représentativité et l’organisation d’élections professionnelles. Ce qui aurait permis, enfin, d’avoir une discussion équilibrée avec les différents exploitants de nos œuvres et de meilleures conditions de travail.

Début mars d’ailleurs, Télérama publiait une tribune signée par 1700 artistes pour demander la mise en application des mesures du rapport Racine.

Seulement voilà : malgré tout le travail, toutes les heures de réunions interminables consenties par les représentants de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et de la Ligue des auteurs professionnels, toujours de manière bénévole, la décision est tombée : le rapport Racine a été enterré. Proprement et simplement.

Enterré par qui ? Par des représentants salariés d’organismes qui bénéficient du statu quo et affirment la main sur le cœur qu’ils défendent nos intérêts.

Le coup de massue est à la mesure de l’écœurement. Samantha Bailly, présidente de la Ligue, qui s’était engagée depuis trois ans dans ce combat, a remis sa démission après les déclarations de notre ministre de la Culture. Lewis Trondheim, l’auteur de BD, a renvoyé avec perte et fracas sa médaille de Chevalier des Arts et des Lettres à la face du gouvernement.

Personnellement, je n’ai aucune médaille à rendre. Aucune démission à donner. Je ne suis qu’un petit auteur qui a sorti un peu moins d’une dizaine de bouquins en dix ans. Je rêvais de faire carrière. De me battre aux côtés de mes éditeurs pour chacun de mes livres. Et je l’ai fait longtemps, avec conviction. Mais au bout d’un moment, à moins d’un miracle en librairie, on finit par se rendre davantage compte de ce qu’on y perd que de ce qu’on y gagne.

Alors j’ai fini par lâcher un peu l’affaire. Plus précisément, je me suis lancé dans l’autoédition de livres physiques en montant une petite équipe au sein d’une association. Le crowdfunding est devenu mon allié et, d’une certaine façon, m’a émancipé de la chaîne du livre, grâce à la fidélité et à la solidarité de mes lecteurs qui se mobilisent pour donner vie à mes projets.

C’est beaucoup de travail. Beaucoup plus que celui d’écrire son manuscrit et le faire publier par son éditeur. Mais on a cette improbable satisfaction de ne plus être la cinquième roue du carrosse. On suit notre bébé de sa gestation jusqu’à sa naissance, on l’accompagne, on l’éduque, on l’habille. On lui donne les moyens, aussi modestes soient-ils, de sortir de l’ombre et de rencontrer son public.

CNL: le ministère de la Culture fait place nette

On devient une sorte d’artisan. Un couteau suisse de l’édition. Parce qu’on doit tout maîtriser de A à Z. Et qu’au final, quand on nous achète un livre, on n’a pas à compter combien il faut en vendre pour rembourser l’avance sur droit versée par notre éditeur et toucher entre 6 et 10 % (8,2 % en moyenne) sur son prix de vente hors taxe. C’est 99 % des bénéfices du livre dans la poche, ou au pire 70 % si l’on passe par un libraire.

Je ne dis pas que c’est la solution idéale. Car pour rester un auteur qui compte, un auteur crédible et respectable, on a besoin de toute cette chaîne du livre avec laquelle on a plaisir à travailler, à échanger. Mais si cette solution n’est pas idéale, elle est parfois plus digne. En tout cas pour beaucoup d’artistes-auteurs : la moitié d'entre nous ne touche même pas l’équivalent du SMIC, et un sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Ce qui, entre autres, est mon cas.

Le métier d’artiste-auteur doit-il devenir l’apanage des nantis ? De ceux dont l’illustre condition autorise l’oisiveté d’écrire à leur gré ? En quoi notre statut de professionnel est-il moins recevable, moins méritant que celui d’un artiste du spectacle ? Nos cousins de la scène, maintes fois déjà, ont dû se battre pour préserver leurs droits et leur statut. Alors n’en déplaise à Madame la Ministre et à son gouvernement, les artistes-auteurs continueront de se battre pour arracher ce précieux sésame qu’on leur refuse.

Celle d’être des professionnels comme les autres.

NDLR : une version Youtube, « un peu plus musclée » de l'avis de l'auteur, est également disponible pour appuyer le propos...

