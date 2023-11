Nulle prison n’enfermera ton poème“ : quand la beauté défie l'interdit

Quand les talibans ont interdit d’écrire de la poésie en janvier 2023, que l’on soit une femme ou un homme, la poète Somaia Ramish a immédiatement éprouvé la nécessité d’agir. Depuis son exil aux Pays-Bas, l’ancienne élue publique, activiste féministe, poète et écrivaine n’a pas tardé à lancer un appel aux poètes leur demandant d’écrire un poème en réaction à une interdiction qui venait s’ajouter à une liste déjà très longue.

Est-il possible d’interdire d’écrire de la poésie ? Peut-on empêcher quelqu’un de se réciter intérieurement un poème ? L’appel a été transmis aux membres du Comité directeur du PEN Club français et aussi publié sur notre site.

La date limite pour envoyer un poème avait été fixée au 1er mars 2023. Somaia Ramish en a reçu une centaine. Ils venaient des quatre coins du monde. Quelques semaines plus tard, elle a pris contact avec moi pour me demander si je pouvais l’aider à faire publier ces poèmes en France. Il fallait donc traduire un nombre important de textes, puisque seule une vingtaine avaient été écrits par des poètes français ou francophones. Le défi à relever était énorme.

Je n’imaginais pas qu’il serait si difficile de trouver des personnes prêtes à traduire ou disponibles pour le faire. La plus grande difficulté a été de trouver des traducteurs pour les dix poèmes afghans qui ouvrent le livre.

Ils sont écrits en persan dari, qui diffère du persan utilisé en Iran. Elizabeth Guyon Spennato et Benyamin Aghhavani ont accepté de faire passer ces voix afghanes vers le français. Dora Carpenter-Latiri s’est chargée de traduire dix poèmes de l’anglais vers le français. Timour Muhidine a traduit un poème turc. J’en ai moi-même traduit cinquante-cinq, travaillant notamment sur des poèmes japonais traduits en anglais, solution qui n’est bien sûr pas celle que je privilégierais en temps normal. Mais les traductions anglaises étaient belles et les faire passer vers le français a été possible.

Quand je lui ai parlé de ce projet, Carole Carcillo Mesrobian a immédiatement réagi avec enthousiasme, acceptant de le soutenir et de publier cette anthologie aux éditions Oxybia. Le livre réunit près de 95 voix venues de nombreux pays : Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Brésil, Cameroun, Canada, Danemark, États-Unis, France, Inde, Iran, Italie, Japon, Macédoine du Nord, Maroc, Maurice, Népal, Nigéria, Pays-Bas, Sierra Leone, Syrie, Tunisie, Turquie, Uruguay... Il s’ouvre avec une très belle introduction de Claudine Bohi.

Donner à lire des voix qui s’élèvent ainsi à travers le monde au-delà des frontières pour dire non à l’interdiction de la poésie est un geste fort et réconfortant, dans les temps sombres que nous traversons.

Que ce livre paraisse en français est une grande satisfaction pour Somaia Ramish et celles et ceux qui se sont impliqués dans ce projet. Une sélection de ces poèmes a déjà été publiée en japonais le 15 août dernier sous le titre No Jail Can Confine Your Poem. Une édition anglaise est en préparation.

Somaia Ramish a été invitée par les Itinéraires Poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a remplacé la Maison de la Poésie dirigée autrefois par Jacques Fournier. Elle va parler de la situation dans son pays et présenter l’anthologie dans des collèges et des lycées des Yvelines. Elle est aussi invitée à la table ronde du 15 novembre 2023 dans le cadre de la Journée mondiale des écrivains en prison.

On ne peut que soutenir une action qui refuse l’obscurantisme et défend la liberté d’expression par la poésie. Somaia Ramish a fondé une association, Baamdaad, la maison de la poésie en exil. Souhaitons qu’elle accueille de nombreuses autres initiatives qui défendent la poésie là où elle est menacée ou purement et simplement interdite. Son courage et sa détermination sont des sources d’inspiration.

Nulle prison n'enfermera ton poème a été publié par les éditions Oxybia, dirigées par Carole Carcillo Mesrobian, secrétaire du Pen Club.

Crédits photo : Ye Jinghan / Unsplash