Les auteurs jeunesse s'engagent contre le pilon des livres

140 millions de livres sont pilonnés chaque année en France. Il est insupportable pour les auteur·rices et illustrateur·rices que leurs créations participent à ce désastre écologique. Attention… il n’y a pas que les livres abîmés qui sont pilonnés, mais aussi des millions d’exemplaires neufs. C’est pourquoi La Charte propose aux auteurs et aux autrices de se mobiliser en participant à cette opération Boîtes Vertes.

L’Opération Boîtes Vertes c’est quoi ?

C’est une campagne de dons récoltés via une boîte verte, donnée par la Charte, que chaque artiste-auteur·rice participant·e placera sur sa table lors de ses dédicaces en salon. Grâce aux dons de cette Opération, La Charte fera rédiger par des juristes le courrier-type nécessaire et le mettra gratuitement à la disposition des auteurs·rices et illustrateurs·rices.

Pourquoi la Charte fait-elle un appel aux dons ? Parce que tous les droits des auteurs et des autrices en matière syndicale ne sont pas respectés. S’ils l’étaient, ils et elles auraient des représentant·es élu·es et les moyens de mener des actions sans faire appel aux dons.

Comment participer à l’Opération Boîtes Vertes ?

C’est très simple. Il suffit de :

1/ récupérer la boîte sur le stand de la Charte durant le salon de Montreuil

2/ de reverser l’argent collecté à la Charte

3/ de respecter cet engagement :

J’adhère au projet Anti-pilon de La Charte et j’y participe,

▪Je dispose une boîte verte sur ma table de dédicaces.

▪Si cela est possible, j’use de pédagogie avec le public pour lui expliquer le pilon et les effets dévastateurs de la surproduction sur la planète et la situation des auteurs·rices.

▪Je reverse les sommes récupérées pour financer notre action sur le site HelloAsso :

▪Je me félicite d’avoir agi pour la planète et l’intérêt de tous les auteurs et des toutes les autrices.

4/ de donner la boîte verte à un·e autre chartiste interessé·e par l’action lorsque je souhaite terminer mon action.

Pour reverser l'argent collecté, envoyer un mail à communication@la-charte.fr

L'Opération ne s'arrête pas lorsque le salon s'achève. Chaque participant et participante continue à utiliser sa boîte pour récolter les dons afin de les reverser à la Charte. Lorsqu'ils ou elles souhaitent arrêter leur participation, ils et elles remettent leur boîte verte à un ou une autre artiste-auteur·rice.

Crédits illustration : Marc Lizano