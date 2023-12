Vers une modernisation des outils de gestion pour les éditeurs de livres

Dans l’industrie du livre, 93% des auteurs n’ont pas accès à une information régulière des ventes de leurs titres. Une situation qui s’explique en grande partie par une gestion manuelle des données d’exploitation, et par la multiplication des canaux de distribution. La priorité de l’industrie est donc de repenser ses processus fondamentaux.

De nombreux éditeurs sont d’ailleurs à la recherche d’une solution intuitive et peu chronophage qui leur permette de gérer leurs différentes sources de données et de fiabiliser les calculs des droits. Ils souhaitent, en ce sens, fluidifier la communication avec les différentes parties prenantes (auteurs, URSSAF, comptables, distributeurs) et se maintenir à la page des dernières avancées et normes.

Un panel de fonctionnalités existe déjà, encore faut-il trouver le bon logiciel pour réaliser le tout ! Le plus simple est une solution qui centralise vos données : catalogue, contrats et ayants droit ; une vue claire des droits générés sur une période et la possibilité de gérer depuis le même espace les paiements des droits et les déclarations sociales.

Chez Crealo, nous nous appuyons sur les dernières technologies cloud pour automatiser tout le processus de reddition des comptes — de la création des contrats à la génération automatique des relevés. C’est une solution simple d’utilisation qui place l’éditeur au cœur de son processus pour lui faciliter les tâches du quotidien et fluidifier les échanges avec les ayants droit.

Nous pensons qu’un outil comme Crealo est nécessaire pour répondre aux nouvelles réalités du marché de l’édition, en accompagnant les acteurs vers leur transformation numérique.

Crealo

Crédits photo : StellrWeb / unsplash