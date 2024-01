Pendant la crise, “c’est avant tout la création qui trinque

Onlit Editions, c'est fini

ONLIT Éditions se consacre à la littérature contemporaine. Au fil des années, notre catalogue s'est enrichi, avec une attention particulière à la qualité tant sur le fond que sur la forme. Récompensés par plusieurs prix, nos ouvrages contribuent à la visibilité des lettres belges : six finalistes du prix Rossel, le prix du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le prix Marcel Thiry, le prix des Bibliothèques de la Ville de Bruxelles, le prix des Délégués du prix des Lycéens, le prix Saga Café du premier roman, le prix Soleil Noir Jaune Rouge, etc.

En mars 2023, quatre auteurs de notre maison ont participé au salon du livre de Novi Sad, célébrant la traduction de leurs œuvres. Plus de huit titres ont été traduits, dans plusieurs langues. Deux coéditions ont vu le jour par ailleurs avec les Éditions des Équateurs, à Paris, dans le cadre d’une belle collaboration que nous souhaitions développer.

Malheureusement, le contexte économique a déséquilibré notre fragile modèle. ONLIT, une maison d’édition sans bureau, repose exclusivement sur une petite équipe d’indépendants, une entreprise de « guérilla » littéraire, pour emprunter le titre de Véronique Bergen.

Ces dernières années ont été particulièrement ardues financièrement. Outre l'augmentation significative de nos charges, nous avons observé une baisse inédite de nos ventes. En période de crise économique, c’est avant tout la création qui trinque et… c’est bien compréhensible. Cette tendance n’est pas limitée à notre maison, elle n’est pas limitée non plus à la littérature.

L'édition de création en Belgique francophone est une activité exigeante compte tenu de la taille du marché sur lequel elle s'appuie. Aujourd'hui, nous constatons que la situation ne la permet plus. Une décision douloureuse s'impose : celle de mettre un terme à la publication de nouveaux romans.

Nous exprimons notre gratitude envers la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a contribué à rendre possible notre projet. Malheureusement, les modalités actuelles de l’aide à l’édition ne permettent pas de faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Merci infiniment aux autrices et auteurs qui ont placé leur confiance en nous. Gratitude également à notre petite équipe qui, par son engagement et sa compétence, a rendu possible cette belle aventure. Merci à notre conseil d’administration. Merci aux libraires et aux bibliothécaires qui ont soutenu nos livres. Merci aux équipes de nos distributeurs. Merci aux nombreux journalistes qui ont parlé de nos romans. Merci chaleureux, enfin et surtout, à vous, nos lectrices, nos lecteurs !

Le monde du livre forme une vaste chaîne humaine. Chaque maillon joue un rôle crucial pour permettre l'émergence de la création. Celle des autrices et auteurs de notre communauté française de Belgique se révèle riche, puissante et unique dans le paysage francophone. Nous avons de nombreuses raisons d'en être fiers. Plus que jamais, leurs voix s'avèrent indispensables pour penser le monde dans une époque vouée à l’accélération et au bruit. Continuez à prendre le temps de les écouter, chacune d’elles, car elles tracent des chemins différents.

Bon vent à toutes et tous !

Merci pour cette merveilleuse aventure.

Pierre de Mûelenaere

pour ONLIT asbl

Crédits photo : Onlit Editions