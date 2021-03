Rapport Racine : “Un an plus tard, nous n’oublions pas

C’est ce à quoi répond aujourd’hui la tribune « Rapport Racine : nous n’oublions pas » qui est proposée par des artistes-auteurs et autrices de tout horizon : ils sont plus de 1700, annonce Télérama, à avoir signé un texte, tout à la fois tribune, manifeste et pétition.

« La Ligue des auteurs professionnels a toujours eu la conviction que nous avons intérêt à faire front commun avec l’ensemble des créateurs et créatrices. Nous vous invitons donc à lire cette tribune destinée à défendre tous nos métiers et pratiques artistiques au-delà de leurs différences. Et, si vous vous y reconnaissez, nous vous proposons bien sûr de la signer. Car, bien avant celle de leurs organisations professionnelles, c’est la voix des créateurs et créatrices qui compte ! »

La tribune est disponible à cette adresse, pour apporter sa signature. Le texte, lui, est reproduit ci-dessous.

Rapport Racine : nous n’oublions pas

« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine »

Article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

« Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. »

Article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme

*

Nous sommes artistes-auteurs et autrices. Écrivains et écrivaines, illustrateurs et illustratrices, photographes, plasticiens et plasticiennes, scénaristes, compositeurs et compositrices, traducteurs et traductrices, sculpteurs et sculptrices, graphistes, designers, chorégraphes, et tant d’autres métiers. Créateurs et créatrices des œuvres diffusées, nous sommes le premier maillon du secteur de la culture, qui emploie 670 000 personnes et pèse pour 2,3 % du PIB français.

Fruit d’une vocation et du regard singulier que nous portons sur le monde, nos œuvres sont également le produit d’un travail conséquent, de compétences professionnelles et de savoir-faire. Or, ces métiers et savoir-faire sont aujourd’hui invisibilisés tant par les exploitants de nos œuvres que par l’État lui-même. En conséquence, des dizaines de milliers d’artistes-auteurs sont maintenus dans une précarité indigne d’une démocratie.

Depuis que le rapport de Bruno Racine intitulé L’Auteur et l’acte de création lui a été remis, le Ministère de la Culture n’ignore plus rien de notre situation. Ce document de 140 pages dresse un constat dramatique sur nos conditions d’exercice, nos droits sociaux bafoués, la dégradation de nos rémunérations, notre faiblesse face aux exploitants des œuvres, la confusion qui règne dans les règles de représentativité.

RETRAITE: les auteurs hésitent à se faire tondre ?

De même, l’Etat est désormais en possession d’un diagnostic clair quant aux causes structurelles de notre invisibilisation. Si nous cotisons socialement comme les autres professionnels, si nous payons nos impôts comme les autres professionnels, la France ne nous reconnaît toujours pas comme des professionnels.

Nous sommes privés de droits fondamentaux :

• Le droit d’accéder aux prestations sociales effectives pour lesquelles nous cotisons ;

• Le droit à un dialogue social opérationnel et conforme à la Convention européenne des droits de l’homme ;

• Le droit à des minimums de rémunération ;

• Le droit à la reconnaissance de notre travail.

En se focalisant uniquement sur l’exploitation de nos œuvres, le droit d’auteur français ignore la phase de création, le travail et le savoir-faire nécessaires à l’élaboration d’une œuvre. Pourtant, l’acte de création est le cœur battant de notre activité. Derrière les œuvres que vous connaissez, il y a des créateurs et créatrices bien vivants.

Si bien sûr le droit d’auteur doit être défendu, nous affirmons aussi l’importance et l’urgence de reconnaître enfin les droits des créateurs et créatrices en activité. C’est en ce sens que le rapport Racine proposait la mise en œuvre de mesures salutaires, qui nous permettraient d’accéder à des droits élémentaires, au même titre que n’importe quel citoyen ou citoyenne.

AUTEURS: l'infernale circulaire de 2016

Or, malgré les constats accablants, malgré les fortes mobilisations de l’ensemble de nos professions littéraires et artistiques, le gouvernement a enterré toutes les mesures qui auraient pu permettre de changer cette situation. L’État était mis au défi d’agir pour se saisir de son triple rôle de régulateur et garant des équilibres, de promoteur de l’excellence, de la diversité et de la prise de risque, tout en se montrant lui-même un acteur exemplaire. Il n’en a rien fait.

Dans un contexte de crise économique et sociale jamais vu pour nos professions déjà à genoux, tout espoir de réforme vertueuse a été balayé d’un revers de main.

Un an plus tard, nous n’oublions pas.

Nous n’oublions pas les 23 mesures du rapport Racine.

Nous mettons notre pays face à ses responsabilités : la France assume-t-elle de reléguer ses artistes-auteurs et autrices dans l’angle mort de sa politique culturelle ?

Comme le disait Bruno Racine lui-même, nous ne demandons pas la Lune. Nous demandons, à devoirs égaux, les mêmes droits que les autres professionnels de la culture.