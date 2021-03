Un syndicat pour les auteurs, des élections pour plus de démocratie

La Ligue, plus que jamais, revendique comme mission première la défense collective des intérêts professionnels des auteurs. La prochaine assemblée générale se tiendra le 2 avril, avec plusieurs lignes à l’ordre du jour :

Bilan 2020 : Rapport Racine/crise sanitaire/transition Urssaf

Rapport moral et rapport d’activité

• Hackathon

• Encadrement de la Commande

• Web-émission « Artistes-auteurs : un statut ! »

• Relation adhérent(e)s et Permanence juridique

Objectifs à l’avenir :

• Ressources informatiques

• Ateliers de la Ligue

• Représentation et représentativité

• Perspectives des élections présidentielles

Questions des adhérent(e)s

• Positionnement de la Ligue sur la preuve à donner en matière d’originalité

La Ligue en profite également pour lancer un appel à candidature, considérant l’ampleur de la tâche qui attend en 2021. « L’urgence n’a pourtant jamais été aussi grande d’améliorer la situation économique, sociale et administrative des auteurs et autrices. La tâche est lourde, car rappelons-le, l’équipe de la Ligue est bénévole et composée de vos pairs. »

Les élections se dérouleront avec le renouvellement du conseil syndical. Plus d’informations à cette adresse.

La communication est d’autant plus intéressante qu’elle survient juste avant une autre, émanant de la Guilde française des scénaristes. Cette dernière revient sur les 15 mesures annoncées par la ministre de la Culture, dont « le bilan est [..] négatif ».

« Le ministère de la Culture, suite au rapport du CSPLA, a écarté la piste législative pour améliorer les conditions de travail des scénaristes, en nous renvoyant aux négociations interprofessionnelles. Dont acte. Mais il ne nous donne pas les moyens de mener ces négociations en empêchant tout système pérenne de financement des organisations professionnelles représentatives. » – Guilde française des scénaristes

Cette question de la représentativité, devenue centrale ces derniers temps, « est une urgence afin de donner aux auteurs la possibilité de négocier, en concertation avec les syndicats de producteurs, les organismes de gestion collective et les pouvoirs publics, l’amélioration de leurs conditions d’exercice et de rémunération ». La rue de Valois n'en a pas fini avec le sujet...

Et la Guilde de poursuivre : « Car la crise du COVID ne doit pas masquer la crise que vivent les auteurs de l'audiovisuel, du cinéma, du livre, de la bande dessinée, depuis des années : un secteur majeur de l'industrie française, vu son impact sur les citoyens, mais dont les conditions de création constituent un véritable angle mort des politiques publiques. Les auteurs sont en effet notamment confrontés au sous-financement des premières phases de l'écriture, longues et incertaines, véritable Recherche & Développement du secteur qui sont cependant quasi ignorées par les pouvoirs publics et sous-financées par les producteurs, éditeurs et diffuseurs. Cette étape du développement n'est pas non plus au cœur des préoccupations des organismes de gestion collective qui gèrent remarquablement bien les œuvres produites ou éditées, mais ne sont pas directement concernées par cette phase de l'écriture qui pèse le plus lourd sur le dos des auteurs les plus fragiles. »

