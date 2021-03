Les éditions Anne Carrière renforcent leur pôle imaginaire

« Journaliste culture et société, Elisa Thévenet chronique les littératures de l’imaginaire pour le quotidien Le Monde et s'intéresse à l'emprise des récits complotistes sur nos imaginaires. Lectrice compulsive et éclectique, elle défend la créativité, la poésie et la clairvoyance de la scène imaginaire contemporaine », indique le directeur, Stephen Carrière, dans un communiqué transmis à ActuaLitté.

Elle est également enseignante à l'EDHEC et à l'École supérieure de journalisme de Lille (formation d'enseignants, d'éducateurs et de journalistes sur l'écriture et la méthodologie journalistique, les fakes news et les théories du complot...).

Au sein de Média Participations, les éditions Anne Carrière ont apporté dans un premier temps un catalogue littéraire généraliste, nous indiquait Stéphane Aznard, directeur général de Média Diffusion. Pour autant, le groupe MP a un passé dans l’imaginaire, notamment avec le groupe Bragelonne, ou encore avec Leha Éditions, dont il a pris en charge la diffusion/distribution dès la création de la maison d'édition, avec un premier titre en juin 2017.

En janvier 2020, le collectif Les indés de l’Imaginaire avait également rejoint la structure de diffusion/distribution (réunissant Mnémos, les Moutons électriques et Actusf). Enfin, notons que Mü Editions, fondé par Davy Authuil, était devenu le label Mu, et entamait un partenariat de collaboration avec Mnémos, à la même date.

photo Elisa Thévenet, DR