Centres commerciaux fermés : Furet du Nord et Decitre très concernés

Le 30 janvier dernier, les établissements de 20.000 m2, « centres commerciaux non alimentaires qui favorisent le plus le brassage des populations », allaient fermer. La décision présentée par le Premier ministre Jean Castex laissait indifférents tous les libraires. Tous ? Non, un ensemble d’irréductibles, comme le dit la bande dessinée, s’apprêtait non à résister, mais à encaisser le choc.

Pierre Coursières, PDG des librairies Furet du Nord et Decitre indiquait alors à ActuaLitté que ses établissements allaient faire face. « Sur 31 magasins, nous en avons au moins 11 de concernés par la limitation, et d’autres pour lesquels il faut encore attendre l’arrêté préfectoral, parce qu’ils sont dans un entre-deux. À cette heure, les deux enseignes sont concernées par la mesure du gouvernement. »

Avec cette nouvelle mesure, le groupe Furet du nord — Decitre a plus de mal à comprendre comment les librairies restent, administrativement, classées dans les commerces essentiels.

Essentielles, oui, et non... oui et non...

En effet, suite aux récentes décisions du gouvernement, les librairies ont rejoint la liste des commerces dits essentiels et pourront rester ouvertes en cas de confinement le week-end, selon un décret publié vendredi 26 février au Journal officiel. « C’est une excellente nouvelle pour nos clients, nos collaborateurs, et l’ensemble du secteur de la librairie et de l’édition » se félicitait alors le PDG du groupe, membre actif du SDLC (Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels).

Quant à cette notion de commerces essentiels, la ministre elle-même y était revenue dans les colonnes de Sud Ouest. « Les librairies ont toujours été des “commerces essentiels”, le terme ne traduit pas l’attachement que l’on porte à ces commerces, c’est une définition purement administrative ! »

Et de souligner que ce commerce avait solidement résisté — avec une activité en recul de 3,3 %, selon les données communiquées par L’Observatoire de la librairie, pour le SLF. Éléments collectés auprès de 368 librairies représentant 390 millions € de chiffre d’affaires — un tiers de ce que réalise l’ensemble de la profession.

En outre, ajoutait Roselyne Bachelot, « nous avons une ligne de 53 millions dans le plan de relance qui permettra notamment leur modernisation ». Et 2021 doit marquer le 40e anniversaire du prix unique du livre, « l’occasion de rappeler que le prix du livre est partout pareil. Donc, quand on peut, achetons-les dans des librairies, ça n’est pas plus cher ».

Dans le cas précis de Furet Decitre, 45 % des librairies se retrouveront fermées parce que situées dans des centres commerciaux. En outre, et malgré la « levée des restrictions sur des territoires pourtant fortement impactés par la pandémie, comme à Dunkerque ou dans le Pas-de-Calais, 14 de nos librairies sont toujours contraintes à la fermeture par arrêté préfectoral », précisent les enseignes.

En tout, 18 établissements Furet et 11 chez Decitre sont concernés. « Face aux interprétations contradictoires, il nous a semblé utile de faire un état des lieux », précise un communiqué. Pour l’heure, les trois quarts des librairies du Pas-de-Calais restent ouvertes et celles situées en zone de confinement ont l’autorisation d’accueillir du public le samedi.

