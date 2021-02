Batman succombe à son tour au jeu vidéo Fortnite

Une boucle est bouclée : Batman et quelques autres personnages, comme Catwoman ou Harley Quinn, rejoindront au mois d'avril l'univers de Fortnite, dans une mini-série en six épisodes. Ce partenariat entre DC Comics et Epic Games a été confié à Christos Gage, pour l'écriture, et Reilly Brown, Christian Duce, Nelson DeCastro et John Kalisz, pour les dessins.

Dans cette série, une faille spatio-temporelle s'ouvre sur Gotham et aspire le Chevalier noir dans un monde inconnu, qui n'est autre que celui du jeu vidéo Fortnite.

Pour les non-initiés, Fortnite est un jeu vidéo massivement multijoueurs, au format battle royale, dans lequel les joueurs s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Le jeu est disponible sur un très grand nombre de plateformes, des smartphones Android et iOS, aux Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et autres Xbox One, et compte des millions de joueurs...

L'éditeur promet des tonnes de révélations dans les comics, avec des détails jamais vus dans le jeu, des personnages cultes, et autres...

Pour attirer un peu plus les joueurs, DC Comics annonce que chaque numéro de la série, intitulée Batman/Fortnite : Zero Point, contiendra un code permettant de personnaliser son personnage. Une fois les six codes réunis, une skin (apparence, NdR) de Batman en armure complète sera débloquée... Un solide argument de vente. DC précise que les abonnés au service DC Universe Infinite auront accès gratuitement aux comics et cadeaux numériques.

La série Fornite entretient des relations durables avec l'univers des comics, et a déjà accueilli des personnages de DC et de Marvel par le passé.