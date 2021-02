Une nouvelle série de comics The Witcher annoncée par Dark Horse

Le studio CD Projekt Red, à l'origine de plusieurs jeux vidéo adaptant les livres et l'univers créés par Andrzej Sapkowski, poursuit son œuvre avec une nouvelle série de bandes dessinées The Witcher. Celle-ci sera signée par Bartosz Sztybor, déjà auteur de The Witcher : Fading Memories.

Écrivain et journaliste polonais, Sztybor est aussi dessinateur : le Label 619 a par ailleurs publié en français Janitor, Good as gold, qu'il a signé avec Ivan Shavrin, et les éditions Sarbacane Que de la gueule, réalisé avec Akeussel.

Pour The Witcher : Witch's Lament, Sztybor fait équipe avec Vanesa R. del Rey, chargée des dessins.

Geralt de Riv, dans le récit, pourchasse une sorcière, qu'il retrouve finalement sur un bûcher, en proie aux flammes sous le regard de nombreux témoins. Cette image ne cesse dès lors de le hanter...

En France, les bandes dessinées The Witcher sont publiées par Urban Comics.

Photographie : illustration, détail de The Witcher: Of Flesh and Flame, d'Aleksandra Motyka et Marianna Strychowska