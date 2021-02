Parole démocratisée, critique littéraire et émiettements...

Depuis l’apparition du livre, il a en effet toujours existé des moyens de communication permettant de créer un lien entre éditeurs et lecteurs et ainsi faire vendre des livres. On se souvient ainsi qu’il y à peine 40 ans de ça, avant l’apparition d’internet, trois canaux d’expression prévalaient dans le paysage culturel français : les quotidiens et les hebdomadaires tels Le Monde, Le Figaro, L’Express ou Le Point, mais aussi les revues littéraires dont les deux principales étaient Le Magazine littéraire et La Quinzaine littéraire.

Le report numérique du propos

Avec la progression d’internet depuis le début des années 2000, ces critiques littéraires traditionnelles ont en partie perdu de leur influence, cédant progressivement leur place aux nouvelles formes d’expression en format 2.0 puis 3.0. Pour Jean-Yves Mollier, à travers réseaux sociaux, blogs et autres outils amenés par ces dernières, « on assiste à une extension de la démocratisation qui avant passait surtout au niveau des votes ».

Les citoyens voient qu’ils ont les « capacités de faire bouger les choses via internet et qu’ils peuvent entraîner à leur suite des followers ». La question de l’objectivité de ces nouvelles critiques littéraires est alors bien réelle. Car malgré l’amour de la littérature qui est souvent bien proclamé, ce sont une multitude d’enjeux qui interviennent dans l’écriture de celles-ci.

Ces nouvelles prescriptions littéraires, via des plateformes telles que Babelio où tout internaute peut recommander des livres, s’inscrivent en effet avant tout dans une logique de « reconnaissance » et de « plaisir personnel », mais également dans une « logique sociale » selon Pierre Frémaux, cofondateur de Babelio. Il s’agit en effet de « faire connaître des livres que l’on a aimés à ses proches ou à une communauté plus ou moins soudée [...], c’est quelque chose de naturel et de démonétisé, la volonté de garder une trace de ses lectures ».

Mais ces enjeux personnels, plus ou moins conscients, bien plus présents que dans les prescriptions littéraires traditionnelles, peuvent parfois faire douter de l’objectivité réelle des critiques.

Rien de nouveau sous le soleil digital

Ces nouvelles critiques littéraires ne risquent-elles pas également parfois d’être influencées par des enjeux économiques cachés ? Un des risques de cette démocratisation de la parole littéraire n’est-il pas d’amener à une véritable profusion de critiques non objectives, « achetées » par des maisons ou des auteurs ? De plus en plus de maisons d’édition, réalisant le pouvoir de la parole de ces nouveaux acteurs, surveillent en effet de très près leur travail et n’hésitent pas à leur proposer des partenariats ou autres contrats pour mettre en avant leurs titres avec souvent une rémunération à la clef...

Ne crions cependant pas de suite au scandale, car, comme nous le rappelle si bien Jean-Yves Mollier, si ce genre de contrat existe bel et bien, « il n’est en réalité qu’un déplacement vers le numérique de quelque chose qui existait déjà avant, mais sous format papier ». Rappelons-nous par exemple des réclames au XIXe : un journaliste était payé pour écrire une critique favorable d’un roman qu’il n’avait pas lu et s’appuyait pour cela sur un simple argumentaire qui lui était donné.

Mais le questionnement sur l’objectivité de ces critiques ne se limite pas à cette simple accumulation de facteurs divers. L’enjeu principal consiste aussi à s’interroger sur ce que Jean-Yves Mollier nomme l’« émiettement de la critique littéraire » dont la démocratisation de la parole est la principale conséquence.

Lire avant tout pour avoir son opinion

Force est en effet de constater que, depuis quelques années, nous sommes entrés dans une époque quelque peu « contradictoire ». On assiste à « une volonté de beaucoup d’individus de s’exprimer de manière compétente dans tous les domaines, même s’ils n’ont de ces derniers que des connaissances imparfaites, voire nulles ».

Avec les réseaux sociaux, ce phénomène est amplifié. La taille de la communauté d’un influenceur peut, aux yeux d’un internaute, facilement lui conférer crédibilité et légitimité dans tous les domaines. La parole n’y est alors plus libérée et démocratisée, mais bien annihilée. La critique littéraire ne s’y voit plus grandie par une multitude de voix, mais orientée vers une exclusivité non choisie et parfois bien bancale.

Voyons cependant également le positif de cette démocratisation en n’oubliant pas qu’elle a permis l’apparition et la mise en lumière de nouveaux talents très compétents, publiant des critiques fruits d’un véritable travail.

En somme, ce que nous avons peut-être à retenir de ces derniers mois qui nous on fait nous tourner davantage vers ces nouvelles prescriptions littéraires, c’est que la juste mesure se trouve peut-être dans notre rapport critique à ces dernières. Mais aussi que loin d’être figées, elles restent les représentantes de formes d’expressions littéraires sans cesse vouées à se modifier et à évoluer.

Par Marie Heuchel

Article publié dans le cadre des travaux du master de Villetaneuse, Métiers du livre

