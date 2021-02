Protéger les Droits de l'Homme, lutter contre les fake news...

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (ou IFLA de son acronyme anglais) s’est précipitée sur l’opportunité. L’ONU avait mis en œuvre dès mai 2020 une initiative, Vérifié, pour lutter contre les infox liées à la Covid. Cette dernière reste cependant conscrite aux publications de l’organisation, reposant sur des « volontaires de l’information ». Mais à plus large échelle, et dans l’environnement numérique, la propagation d’informations douteuses représente bien un danger.

Pour l’IFLA, la désinformation « interfère avec la capacité des individus à prendre des décisions lucides et à jouir de leurs droits humains essentiels ». Raison pour laquelle le Rapporteur des Nations Unies interroge sur les liens et les impacts entre les Droits de l’Homme et les infox, tout en suggérant des mesures à prendre pour lutter.

Bien entendu, il revient aux États d’apporter des solutions législatives, autant qu’aux plateformes de sanctionner les fake news à la diffusion desquelles elles participent. Cependant, les effets de certaines lois anti-infox aboutissent parfois à priver les internautes de leur liberté d’expression et d’opinion. Voire entraînent des coupures d’internet, tout aussi dommageables.

Voilà une quinzaine de jours, le réseau Facebook dévoilait de nouvelles solutions de surveillance, centrées sur les messages des antivaccins et des campagnes de désinformation liées à la Covid-19. Les thématiques sont récurrentes et facilement identifiables : la Covid est une invention humaine, les vaccins sont inefficaces, ils provoquent des maladies ou encore, déclenchent des cas d’autisme… Sont dès lors sanctionnées les pages, groupes et autres comptes qui s’amuseraient à jouer le jeu de l’angoisse.

Pour autant, ces vagues répressives n’apportent qu’une solution aux résultats mesurés. L’IFLA plaide en revanche sur des approches plus éducatives et pédagogiques, permettant une formation à la lecture des médias : stimuler l’esprit critique, tout en sachant comment mieux cerner un message sans fondement, le projet est louable.

En la matière, souligne l’organisme, les bibliothèques, au niveau mondial, ont expérimenté des pratiques significatives : elles opèrent par sensibilisation ciblée, et adaptée aux publics. Or, cette méthodologie, loin d’exclure les infox, tente surtout de les confronter à des articles plus sérieux, mais surtout, présentant des informations vérifiées et éprouvées.

« Nous pensons que l’éducation aux médias et à l’information demeure le moyen le plus durable de relever les défis de la désinformation, sans compromettre les Droits de l’Homme », insiste l’IFLA. « Bien que personne ne puisse parfaitement maîtriser les médias, aider les gens à adopter une approche critique — et curieuse — de même qu’être conscient de la manière dont l’information est produite et partagée a un potentiel amplement reconnu. »

Leur présentation est à consulter à cette adresse, en anglais.