Hachette s'offre Sorry We Are French, studio français de création de jeux de société

L’entreprise a su en quelques années se positionner comme un éditeur au savoir-faire reconnu et apprécié des points de vente et du monde du jeu, avec des créations telles que Ganymède ou Demeter, mais aussi Greenville 1989 ou Paris 1889.

Par ailleurs, le catalogue comprendra également le jeu Miniville, édition française du classique Machi Koro. Rattaché à la branche Hachette Boardgames, Sorry We Are French deviendra le 3e studio de création et de développement de jeux de société du groupe, aux côtés de Studio H et Funnyfox et sera distribué par Gigamic.

Entouré de son équipe, Emmanuel Beltrando continuera à diriger Sorry We Are French afin de poursuivre son développement dans l’autonomie de création propre aux marques du groupe Hachette Livre.

Le goupe confirme à travers cette acquisition dans la création et l’édition de jeux de société sa volonté stratégique de continuer à explorer des activités de loisirs adjacentes au monde du livre et notamment le jeu grand public dans toutes ses composantes.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

En octobre 2019, Hachette avait déjà fait main-basse sur le distributeur de jeux, Blackrock Games, fondé en 2007 par Alain Ollier et Yoann Laurent.