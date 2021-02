En 2021, la collection de Gallimard jeunesse L'heure des histoires se reloooke

Pour certains, le format sera agrandi — comme La Belle lisse poire du prince de Motordu, signée Pef. Quelques centimètres ici, quelques autres là, et hop, c’est soudainement un livre de grands que l’on a dans les mains. Pour d’autres, une déclinaison horizontale est prévue, en format à l’italienne, avec une nouvelle conception des illustrations. De la sorte, une plus grande place leur est accordée, tandis que le texte profitera d’une maquette aérée.

Et de toute manière, la maison revendique une fabrication revue, avec un papier plus souple, et une reliure cousue pour simplifier l’ouverture.

Pour les parents, quelques éléments facilitent les choix : des pictos représentants trois typologies d’enfants, petit, moins petit et beaucoup moins petit permettent de mesurer le niveau de difficulté de lecture. Ils s’accompagnent également d’un marquage thématique, en deux ou trois mots, pour savoir de quoi cela parle.

Le relookage s’accompagnera de six titres inédits encore :

Fergus est furieux !, par Robert Starling

Fergus est un petit dragon vraiment sympathique. Mais si quelqu’un a le malheur de le contrarier, le petit dragon ne peut s’en empêcher : il se met très, très, TRÈS en colère... et tout part en fumée ! Heureusement, sa maman et ses amis ont plein de petites astuces pour l’aider à surmonter sa frustration et à mieux utiliser son énergie.

Les enfants sont méchants, par Vincent Cuvellier et Aurélie Guillerey

Répertoire plein d’humour des mille et une façons de ne pas être des enfants mignons. Il y a : l’enfant qui crie à vous percer les tympans, l’enfant qui ne veut pas prêter ses jouets à sa copine, qui ne veut pas dire bonjour même si on lui donne un bonbon, l’enfant qui mord, celui qui tire les cheveux, l’enfant mignon joli comme un cœur, qui a horreur des bisous ou des épinards, celui qui ne veut jamais aller au coin.

J’aime mes cauchemars, par Séverine Vidal et Amélie Graux

Une petite fille fait des cauchemars, sa maman essaye de l’aider à les chasser. Mais... pour elle, le problème des rêves, c’est qu’on continue à les chercher au réveil. Alors, elle raconte pourquoi elle les aime, ses cauchemars qui font bien peur, loup, bruits du grenier, monstres poilus et forêt sombre. Elle les garde au chaud, elle les câline, elle en prend soin, elle éteint en douce la veilleuse que sa mère allume dans sa chambre, le soir. Vive les cauchemars !

La petite maison en bois, par Christopher Corr

Cachée au cœur de la forêt se tenait une petite maison de bois. « Quelle parfaite maisonnette ! » se dit la souris... puis la grenouille, le lapin, le castor, le cerf et la chouette, qui s’y installent tour à tour. Mais soudain, un gros ours toque à la porte. Y aura-t-il assez de place pour l’accueillir lui aussi dans la petite maison...?

T-Végi, par Smriti Prasadam-Halls et Katherina Manolessou

Alex le T-Rex pousse de terribles grondements, et quand il montre les dents... c’est terrifiant ! Pourtant, ses amis se moquent de lui. Car au lieu d’engloutir des montagnes de steaks, Alex se régale de gâteaux à la carotte et de pastèque ! Un jour, excédé des railleries de son entourage, Alex décide de partir vivre avec les dinos qui lui ressemblent, les herbivores. Mais ce n’est pas si facile ! Et sa famille lui manque...

Attends, maman !, par Agnès de Lestrade et Guillaume Plantevin

« Dépèche-toi mon chéri, on va être en retard ! » Maman attend, mais le zèbre doit encore enfiler son manteau à rayures, le mille-pattes lacer ses mille chaussures, le mouton terminer son bonnet de laine en crochet... Quel parent n’a pas ainsi pressé son enfant, avant de partir à l’école, à la crèche ou en visite ?

Les traducteurs ne sont pas mentionnés, mais on les retrouvera assurément dans les ouvrages. La nouvelle mouture arrivera le 1er avril – promis, personne ne plaisante avec ces choses.