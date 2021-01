L'auteur espagnol Alejandro Galindo en résidence à la Cité de la BD

Alejandro Galindo profitera de cette résidence française pour travailler sur son premier long roman graphique, El tiempo de las plantas.

Cette résidence se déroule dans le cadre du partenariat entre la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image et Acción Cultural Española (AC/E), et avec le soutien de l’Institut Français d’Espagne et de l'Ambassade de France en Espagne.

Les illustrations d'Alejandro Galindo ont été publiées dans des livres publiés par OQO, Thierry Magnier, Ocean Editions, Edebé, Oxford University Press ou encore Galimatazo. Un certain nombre de ces ouvrages ont été signés avec Emmanuel Bourdier, ami du dessinateur.

Photographie : détail de la couverture de Billet retour, d'Emmanuel Bourdier et Alejandro Galindo, éditions Océan Jeunesse