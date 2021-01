L'éditeur Dark Horse prend des mesures contre le harcèlement

En juin 2020, après les mises en cause de Scott Allie et Brendan Wright, Dark Horse avait promis des changements dans l'organisation de la société et l'information donnée aux employés. « Il est crucial que les employés se sentent en sécurité, à l'aise et soutenus sur leur lieu de travail. Ils devraient pouvoir signaler ces comportements inexcusables sans se sentir en danger ou menacés », rappelait alors la société.

« Nous pouvons faire, et nous ferons, mieux », concluait alors Dark Horse. Quelques mois plus tard, la société s'est efforcée de tenir sa promesse, et présente quelques mesures et directives relatives au comportement sur les lieux de travail.

L'entreprise cavalcade

Un nouveau « code de conduite » a fait son apparition, qui sera signé par les employés, les créateurs et les partenaires commerciaux de Dark Horse. Par ailleurs, une politique anti-harcèlement et anti-discrimination, qui « comprend un processus de signalement plus clair » est mise en œuvre, que vient compléter une formation en la matière donnée à un comité chargé des relations entre les employés.

Évidemment, les ressources humaines de la maison d'édition ont été formées elles aussi à la gestion des conflits, et sensibilisées aux sujets du harcèlement et du bien-être au travail.

EDITION: combattre le sexisme dans le monde des comics

Dark Horse assure que d'autres formations seront dispensées à tous les employés. « Notre objectif reste d'être une entreprise dans laquelle chaque personne se sent valorisée et où chacun se sent à l'abri du harcèlement et des discriminations en tout genre. Bien qu'il reste du travail à faire au cours des nombreux mois à venir, nous restons profondément attentifs à un changement pour le mieux », termine Dark Horse dans un communiqué.

Photographie : illustration, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0