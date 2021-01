Le nouveau confinement au Québec réaffirme le rôle social des bibliothèques 

Cette directive correspond à la phase 1 du Cadre de référence des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19mis à jour par l’ABPQ et le Réseau BIBLIO du Québec. Cette nouvelle période de confinement devrait s’étendre jusqu’au 8 février, a indiqué le Premier ministre François Legault, avec la possibilité non écartée d’un couvre-feu.

Cette décision du gouvernement priorise l’éducation au sein de la société et les bibliothèques publiques sont heureuses de jouer leur rôle social en fournissant des ressources à la communauté étudiante qui doit suivre un enseignement à distance.

La clientèle des élèves et des étudiants aura donc accès aux postes informatiques ainsi qu’aux places assises, comme les fauteuils de lecture et les tables de travail afin d’étudier ou de suivre leurs cours en ligne. Toutefois, il est à noter que l’accès aux collections ou à tout autre espace demeurera interdit. Également, précisons que cette mesure s’applique uniquement aux élèves et aux étudiants et que le prêt sans contact demeure le seul service offert à l’ensemble de la population.

« Il s’agit d’une très belle opportunité de mettre en valeur notre rôle social en soutenant notre communauté dans des moments difficiles. Sans totalement rouvrir les bibliothèques publiques, l’objectif est de soutenir l’apprentissage des élèves et des étudiants en cette période préoccupante pour la réussite éducative », souligne Ève Lagacé, directrice générale de l’ABPQ.

Toutefois, il revient aux bibliothèques et aux municipalités de décider des mesures qui conviennent le mieux à leur réalité. Chacun est donc invité à communiquer directement avec sa bibliothèque locale ou à consulter son site Internet afin d’en savoir davantage sur les nouvelles procédures et les consignes mises en place pour assurer la sécurité de tous.

Plusieurs ressources toujours disponibles en ligne !

L’ABPQ souhaite rappeler que plusieurs livres et services numériques sont disponibles en tout temps pour les citoyens abonnés à une bibliothèque publique. Entre autres, le service Pretnumerique.ca propose gratuitement à ses abonnés plus de 850 000 livres, la plateforme www.QuoiLire.ca permet d’obtenir des suggestions de lecture et la ressource www.InfoBiblio.ca répond à toute question concernant les ressources en ligne de chaque bibliothèque. Finalement, www.heureduconte.ca, un site qui rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles se conformant à la Loi sur le droit d’auteur.

L’Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d’assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L’ABPQ sensibilise les décideurs à l’importance d’un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et citoyennes au savoir et à la culture.

crédit photo : Grande Bibliothèque Top Level Color (Montreal) - Jason Thibault CC BY 2.0