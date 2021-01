La peur doit changer de camp” : Olivier Duhamel accusé d'inceste

Publié au Seuil, l’ouvrage de Camille Kouchner, coécrit avec Mireille Paolini a été préservé jusqu’au bout, pour obtenir la déflagration dont Le Monde se fait l’écho. Malgré la prescription qui concerne les faits, l’autrice a souhaité raconter cette période de son existence, et la relation avec cet homme qui a participé à son éducation ainsi qu'à celle de ses frères.

Aujourd’hui à la tête de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assure la gestion de Science Po Paris, Olivier Duhamel vient d’annoncer qu’il quittait les postes occupés.

Rebaptisé Victor dans l’ouvrage, le frère jumeau confirme avoir lu le livre, par deux fois, et maintient la version de sa sœur : ce qu’elle « a écrit à propos des agissements d’Olivier Duhamel à mon égard est exact », assure-t-il.

Près de quarante ans déjà...

L’inceste. Mot tabou. Comportement tabou tout autant. Le texte démarre sur la rencontre entre Évelyne Pisier, ex-femme de Bernard Kouchner et Olivier Duhamel, qui a près de dix ans de plus qu’elle. Mme Pisier a eu trois enfants, un ainé éditeur de presse, d’une cinquantaine d’années aujourd’hui, et des faux jumeaux, Camille et son frère. En 1983, le couple s’installera, les jumeaux ont 8 ans, et leur père, qualifié d’absent, laisse une grande place au nouvel entrant.

« Je pense qu’on avait 13 ans et que mon frère me le raconte quand on en a 14 », indique l’autrice au Monde. Elle évoque les venues dans la chambre du frère, les paroles rassurantes, la dissimulation. Et le silence que tout cela impose : « Ça s’appelle l’emprise, analyse-t-elle trente-deux ans après. Pendant toutes ces années, plus que de me taire, j’ai protégé mon beau-père. Face à l’alcoolisme de ma mère, il organisait nos vacances, nous emmenait au ciné, m’initiait au droit… »

Il faudra que le grand frère évoque, une vingtaine d’années plus tard, l’idée de laisser ses enfants chez Olivier Duhamel pour que le secret rejaillisse. Et que la parole se libère, mais en 2008 (ou 2009), rien n'est alors fait.

Aujourd’hui, la colère éclate, avec le livre : « J’ai aussi entendu : “C’était l’époque.” Alors ça, ça me rend dingue. C’est une manière de dire : “Ferme-la.” Il y avait de la déviance dans tout ça, point. Leurs copains se sont terrés. Ils nous avaient quasiment élevés, et ils ne sont pas venus (...) nous réconforter », relève Camille Kouchner.

L’intéressé, sollicité par Le Monde, affirme n’avoir rien à dire sur ce sujet.

Dans la famille, nombreux sont ceux qui applaudissent le courage de la juriste. « La peur doit changer de camp. Vous n’imaginez pas ma fierté que Camille ait osé écrire », indique une cousine, Iris.

crédit photo : Cdeniaud CC BY SA 4.0