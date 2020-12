Ta couleur mentat l'eau” extrait de Dune : le Mook

« Y a rien de plus con qu’un ordinateur. » Cette citation prêtée au président de l’Institut national polytechnique de Lorraine (2002-2006), Louis Schuffenecker, traduit la plus simple illustration de ce que le Jihad Butlérien décida d’accomplir. Entrer par cette porte dans l’univers de Frank Herbert implique de mesurer toute la foi que le romancier avait en l’humain. Et qu’importe sa biographie sur ce point : Herbert compte parmi les plus grands humanistes qui soient. Son œuvre le démontre.

Exploiter l’esprit humain plus que les machines

Le glossaire des termes qui conclut le premier volume de Dune nous en apprend suffisamment sur ce que le Jihad Butlérien représenta. Les cycles poursuivis par son fils, Brian Herbert, et Kevin J. Anderson ont offert aux lecteurs des pistes, basées sur des notes et des extrapolations. Leur travail, plutôt divertissant, établit ainsi des connexions autant qu’il comble des vides. Pour le lecteur averti, cela fait figure de déambulateurs pour avancer dans l’œuvre – dont en réalité nul n’a besoin, sinon ceux qui profitent de l’exploitation de la franchise. Hem : ça, c’est fait.

Et moi je n'en pouvais plus Elle n'en a jamais rien su Ma plus jolie des mythos Couleur menthe à l’eau. (Eddy Mitchell)

Pour autant, comprendre ce qu’avait à l’esprit le créateur des Mentats est la première marche à monter pour commencer Dune, et à ce sujet, un seul conseil : s’en remettre totalement, ou presque, à Herbert.

Et passé quelques pages, la réalité, autant que la complexité du monde qui s’avance, apparaît. La confiance ne sera jamais trahie, bien au contraire.

Le Jihad repose sur un affrontement entre hommes et machines, thématique classique de la science-fiction qu’Asimov déclina à travers des problèmes manipulant la logique. Herbert semble avoir choisi de balayer ces questions, en considérant un avant, un pendant, un après. Puisque le Jihad – terme si tristement contemporain – est entré dans les esprits comme la fameuse guerre sainte, que penser d’un conflit opposant les « machines pensantes » aux humains ?

Il est intéressant de noter que le terme « thinking machines » aboutit à la réalité d’intelligences artificielles, et non à une figure plus puissante encore, comme la fameuse Nef de Destination : vide - Frank Herbert, Destination: Void, 1966 ; Robert Laffont, 1981, trad. Jacques Polanis. Dans ce roman, c’est un programme de conscience artificielle que des clones doivent mener à bien. L’IA initiale a pour objectif d’aboutir au stade d’être pensant, sensible. Sauf qu’une fois le projet mené à bien – no spoiler, I swear –, les choses tournent au vinaigre. Un peu comme si une machine hissée au rang d’esprit artificiel, de conscience prise dans une incarnation – fût-ce de métal – ne pouvait qu’aspirer aux classiques dérives de la divinité. Chassez le naturel...

Destination : Vide fut publié l’année suivant la parution de Dune, et le complète pleinement. Ce pourrait en être un préquel, sans rougir. Mais pour Arrakis, les Atréides et les autres, Herbert préféra régler ce point en invoquant le texte de la Bible Catholique Orange : « Tu ne feras point de machine à l’esprit de l’homme semblable. » Fin. Et de la sorte, Dune entrait au panthéon de la SF, en se privant volontairement de robots et de machines. Il y avait mieux à faire, plus riche à exploiter : l’esprit humain, si fragile.

Celui qui rend l’avenir inévitable

D’un côté, qu’un dogme religieux s’exerce sur la société pour la priver d’IA relève d’un des nombreux paradoxes de Herbert. Si savoureux paradoxes. De l’autre, il révèle cette incroyable capacité à entremêler les sources, les inspirations, l’histoire humaine, pour nous projeter si loin, si fort. Dune représente pourtant bien plus que la somme des éléments qui composent le cycle : il s’agit d’un tour de force à la gloire de l’humanité, avec ses défauts et ses forces. Ainsi, à partir des ruines de silicone et de neurones artificiels, furent conçus les Mentats.

Leur esprit rassemble les capacités d’une IA; leur soif de données pour réaliser les computations – ces projections frisant la lecture à froid de l’univers – en fait de véritables « machine learning ». Récolter, accumuler et déduire. Mais leurs facultés cognitives découlent du strict entraînement du corps et de l’esprit : tout est confié à l’humain, faillible. Et parce que Herbert n’aime faciliter la vie à aucun de ses personnages, il a introduit une dépendance des Mentats au jus de sapho, drogue élargissant leurs facultés.

Les Mentats adoptent une position particulière : conseillers des puissants, éminences grises, parfois Maître Assassin, parfois gholas – autre terme emprunté à l’hébreu, à l’instar du Kwisatz Haderach... –, ils incarnent la renaissance de l’humanité. Une confiance nouvellement accordée aux capacités de l’espèce, qui fait écho au travail déshumanisé du Bene Gesserit, reposant sur la sélection génétique. Et à ce titre, personne n’est étonné d’apprendre que le Bene Gesserit redoute les Mentats, dont les compétences d’analyse et de déductions recoupent les leurs.

Puisqu’il ne fallait plus de machines, à qui l’humanité avait accordé trop de pouvoirs, il fallait, comme le chantait Amy Winehouse, opérer un retour, un « back to black », en rendant aux humains le plein contrôle dans le traitement des informations – enfin à ceux qui, dans les hautes sphères, ont besoin de cette faculté.

Depuis Dune, des films comme Terminator ou Matrix ont raconté au grand public ce volet de la menace qu’incarnerait la machine. Nul encore n’est toutefois parvenu à prendre aux humains ce qui leur appartient par excellence, ce que Pascal désigne dans les Pensées comme « le roseau pensant », parce que « toute notre dignité consiste donc en la pensée ».

Ainsi va le Mentat : sa pensée est coordonnée, structurée pour appréhender, décrypter, projeter. Dépendant de ses sources, de son environnement, il n’a rien d’un surhomme mais il incarne ce que Herbert redoute le plus : l’enlisement dans des trames prévisibles, même les plus complexes. Et le Mentat, quand il est rendu prescient par l’épice (ce qui n’est pas le cas de tous), est infiniment dangereux à ce titre; il est celui qui rend l’avenir inévitable. Paul finira par figer le devenir de l’humanité, et il faudra son « tyran de fils » pour extirper du monde ces Mentats maudits par l’épice, qui parviennent à ouvrir les secrets du temps et du futur.

Redouté, autant que les machines dont il fallait débarrasser l’humanité, le Mentat occuperait la pièce du fou aux échecs. Celui qui crée les diagonales, permettant d’emprunter le plus court chemin. À moins que ce ne soit là le rôle premier du Kwisatz Haderach. Oups.

NB : Dune, le Mook est disponible en librairies