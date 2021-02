Sodi-Art Editions associé à Cultura pour renouveler l'autoédition 

Pour un montant de 580 €, l’offre semblait maigrichonne : une publication en numérique, dans 200 librairies, sur une année, avec attribution d’un ISBN et, tendre pensée, une mise à jour gratuite. S’y ajoutait une commercialisation papier, avec ISBN, avec référencement dans 5000 librairies — en impression à la demande.

Grande âme, le service offrait 10 ouvrages imprimés gratuitement et assurait un suivi des ventes durant 6 mois. Certains crièrent au scandale, ils furent peu entendus. D’autres soulignèrent qu’il s’agissait plus là d’un service à compte d’auteur — celui où l’on paye pour être publié — mais l’argument ne fut pas plus retenu.

En outre, la promesse affichée résidait dans l’avenir de ces textes autopubliés : Librinova garantissait un accompagnement des auteurs, avec la perspective de signer un contrat d’édition traditionnel. Mais les élus ne semblent pas si nombreux à en avoir bénéficié.

Après moins de de deux ans de collaboration, les deux acteurs cesseront leurs échanges au printemps — mettant fin à un sublime argument en ces circonstances que de « permettre à tous les auteurs d’être publiés ».

Créer plus de lien avec les auteurs

Si Cultura et Librinova repartent donc chacun de leur côté, nous apprenions du distributeur de loisirs culturels qu’il n’abandonnait pour autant pas ses intentions en matière de livres et d’auteurs. La recherche de talents, à travers l’autopublication sera l’une des perspectives développée en collaboration avec Sodi-Art.

« Ce qui aura été mis en place nous servira de test, dans tous les cas, et nous réfléchissons à un nouveau modèle », indiquait le siège de Cultura à ActuaLitté en novembre dernier. Avec la perspective d'initier « d’autres formules, affichant un plus large choix de services, ainsi que des accompagnements pour les auteurs ayant envie d’investir dans leur passion ». Comprendre : un philatéliste passionné peut dépenser des sommes significatives dans sa passion, pourquoi une personne avec un manuscrit n'envisagerait pas les mêmes investissements ? Autant, dans ce cas, disposer des solutions ad hoc.

À cette époque de 2020, les dédicaces dans les magasins, proposées dans l’offre Librinova, n’étaient plus accessibles et les circonstances de la crise sanitaire n’avaient pas aidé à déployer amplement l’offre, estimait l'enseigne. Si la porte est fermée, on passera donc par la fenêtre.

Petit rappel : Sodival est le groupe qui possède Cultura, et les déclinaisons type Sodi, sont la marque de fabrique de Philippe Van der Wees, l’actuel président et actionnaire majoritaire. Sodi-Art Editions incarnera donc l’outil protéiforme à destination des auteurs, débutants aussi bien que confirmés. Il s’agira d’articuler, autour d’un projet d’atelier d’écritures, dans les cartons depuis longtemps chez l'enseigne, une plateforme d’autoédition, agissant comme un catalyseur.

Structure en deux volets

Sodi-Art disposera de deux volets : le premier, autour de prestations et services collaboratifs, à destination des auteurs indépendants. Le second sera celui de la maison d’édition, avec une ligne éditoriale en trois mouvements : apprendre, s’informer et/ou se divertir.

La connexion s’effectuera donc sur l’accompagnement proposé aux personnes inscrites à ces ateliers d’écriture, qui bénéficieront alors d’un suivi jusqu’à la publication de leurs livres. Le tout s’appuyant sur une communauté de lecteurs — et d’auteurs — par laquelle pourraient émerger des livres spécifiquement.

Au cœur du projet, deux anciens de France Loisirs, Nicolas Faroux, directeur général, et Didier Ballot, président, qui s’associent à Cultura. « Sodi-Art a l’ambition de rendre l'édition plus proche et plus accessible. En portant deux idées, belles et simples : démocratiser l’écriture et favoriser l’accès à la lecture », assurent-ils.

Le lancement ne devrait plus trop se faire attendre.

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0