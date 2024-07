Conseils lecture : la vie en rose avec Kobo

Nous disons adieu au gris grâce à la Kobo Libra Colour en découvrant deux titres choisis spécialement par Kobo pour un été tout en couleurs.

Elsa et Vincent. Ces deux âmes blessées se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elsa, conseillère funéraire, est marquée par la récente perte de son père, tandis que Vincent, romancier, cache une profonde blessure émotionnelle.

Chaque mercredi, ces rendez-vous deviennent des moments de vérité où leurs douleurs et leurs espoirs se dévoilent. Et malgré leurs différences, Elsa et Vincent trouvent dans leurs échanges une forme de guérison.

Comment surmonter les épreuves de la vie ? Comment trouver la lumière dans les moments d'obscurité ?

Entre humanité, rires et larmes, Plus grand que le ciel est une ode à la capacité de chacun de se reconstruire après les épreuves les plus douloureuses.

A Fjällbacka, en Suède, deux événements tragiques secouent la tranquillité de cette petite ville.

Henning Bauer, un écrivain renommé et lauréat du prix Nobel de littérature, célèbre ses noces d’or sur son île privée. Cependant, cette célébration est perturbée par le meurtre brutal d’un célèbre photographe, suivi de la découverte d’un acte de violence impliquant Bauer lui-même.

Les enquêtes menées par Patrik Hedström se compliquent alors qu'il peine à trouver des liens entre les victimes et les suspects.

Parallèlement, Erica Falck se plonge dans un cold case datant des années 1980, où un homme transsexuel avait été assassiné à Stockholm. Au fil de ses recherches, Erica découvre que les fils du passé sont intimement liés aux drames actuels, révélant de vieux secrets et des péchés oubliés.

Une intrigue complexe et addictive, ponctuée de révélations surprenantes jusqu'à la dernière page.

Vous aimez la lecture numérique ?

La Kobo Libra Colour ouvre l’ère de la lecture en couleurs : votre bibliothèque s’anime désormais avec des illustrations, des images et des couvertures en polychromie.

La liseuse offre une expérience de lecture immersive et polyvalente avec un écran couleur E Ink Kaleido 3 de 7 pouces permettant de profiter des eBooks avec des couvertures vives.

La Kobo Libra Colour est compatible avec le Stylet Kobo 2, permettant de prendre des notes, d’annoter et de dessiner directement sur les eBooks.

Conçue pour une prise en main facile, la Kobo Libra Colour dispose de boutons de changement de page intuitifs et d'un design ergonomique. Elle est également fabriquée à partir de matériaux recyclés, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone.

Le système ComfortLight PRO réduit automatiquement la lumière bleue, de quoi lire de jour comme de nuit, avec la possibilité d’ajuster la taille de la police ou d’activer le Mode Sombre. Vos yeux vous remercieront.

Elle peut être associée au service de lecture illimitée par abonnement Kobo Plus by Fnac, qui donne accès à une grande variété d’ouvrages. Ce catalogue, à destination de toute la famille, propose des lectures pour tous les goûts, que ce soit polar, romance, science-fiction ou même bande dessinée. L’abonnement à 9,99 euros par mois comprend un essai gratuit de 14 jours, sans engagement avec la possibilité de le résilier à tout moment. La souscription peut être réalisée via Fnac.com, ou via les liseuses Kobo by Fnac. La Lecture ebook est possible hors connexion en téléchargeant les titres.

