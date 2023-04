Gulli lance son application et propose du contenu audio

Parmi les émissions de l'application by Gulli, on trouve le Talk-show Mortelle Adèle. Il est animé par l’écrivain Antoine Dole — créateur de la série connu sous le pseudonyme de Mr Tan, Diane Le Feyer — illustratrice de la série, et l’actrice Dorothée Pousséo, qui a posé sa voix sur plusieurs films d’animation.

Le dernier Mortelle Adèle Face de Beurk ! (Tome 19, Bayard Jeunesse), s’est écoulée à 271.697 exemplaires (données Edistat) depuis sa sortie le 19 octobre 2022.

À lire : BD Mortelle Adèle Tome 19 : Face de Beurk !

Bienvenue dans l’émission réservée à celles et ceux qui changent le monde en célébrant leurs différences : “Le podcast des bizarres” ! Chaque semaine, Mortelle Adèle répond à l’une de vos questions. Et pour cela, elle est accompagnée dans son talk-show de ceux qui rendent ses aventures si funky moumoute : Antoine Dole alias Mr Tan, qui écrit toutes ses histoires, et Diane Le Feyer qui les dessine. Le premier numéro aborde le thème du harcèlement scolaire, les suivants les phobies, la lecture, la parole de l’adulte ou encore l’adoption des animaux ou la timidité. Chaque émission se terminera par le JT des bizarres : 3 infos fantagéniales sélectionnées et données par Adèle elle-même.

- Présentation de Gulli

La chaîne complète son offre avec un podcast scientifique et humoristique animé par Nicole Ferroni, et une série de podcast pour « se relaxer et favoriser l’endormissement des plus jeunes ».

Crédits photo : Gulli