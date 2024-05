Lire avec Kobo : une bibliothèque qui tient dans la main

Fondée en 2009 à Toronto, Kobo s'est rapidement imposée comme une figure emblématique dans le monde des liseuses. Bien que le marché des e-readers soit dominé par quelques géants, Kobo a su trouver sa place grâce à une combinaison gagnante d'innovation, de qualité et d'ouverture.

Faisant partie aujourd'hui du géant japonais Rakuten, Kobo n'a cessé de renforcer sa présence à l'international. Ses liseuses, reconnues pour leur haute qualité, offrent des écrans à encre électronique sophistiqués qui miment la sensation de lecture d'un vrai livre.

La durée de vie de la batterie, l'éclairage intégré adaptatif, la résistance à l'eau de certains modèles et des stylets adaptés, tout a été mis en place pour séduire les lecteurs.

Kobo embrasse l'université du format EPUB : les utilisateurs peuvent acheter des e-books d'une variété de sources et les lire sur leur liseuse, offrant une flexibilité bienvenue dans un monde de plus en plus numérique. Avec une totale interopérabilité.

Mais Kobo ne s'arrête pas aux liseuses. La société propose également une librairie contenant des ebooks et audiobooks riche, permettant aux lecteurs d'accéder à un vaste catalogue d'œuvres... des best-sellers, aux titres plus ensablés.