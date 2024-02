Offrir et envoyer des livres à ses proches : une pratique à cultiver

Des cadeaux intemporels et presque éternels

Dans un monde où les cadeaux éphémères et les gadgets à la mode dominent souvent la scène, offrir des livres à ses proches est un geste d'une valeur inestimable. Les livres, bien plus que de simples objets, sont des portes ouvertes vers des mondes imaginaires, des réflexions profondes et des émotions intenses. En offrant un livre, on offre bien plus qu'un simple objet matériel ; on offre une expérience, une invitation à explorer de nouveaux horizons et à se perdre dans les méandres de l'imagination.

Offrir un livre à un ami, à un membre de sa famille ou à un être cher, c'est bien plus qu'un simple acte de générosité. C'est un moyen de partager une partie de soi-même, de transmettre des idées, des valeurs et des émotions. Choisir le bon livre pour la bonne personne est un art en soi, un acte d'attention et de compréhension qui témoigne de l'importance que l'on accorde à cette relation. Que ce soit un classique intemporel, un best-seller contemporain ou un livre qui nous a profondément marqués, chaque choix est chargé de sens et de significations.

Envoyer des livres en France ou au bout du monde

Une fois que vous aurez tendrement emballé le livre que vous avez choisi d’offrir, rendez-vous dans un bureau de poste ou chez un prestataire offrant la possibilité d’envoyer des colis. Rien de plus simple ensuite de suivre votre cadeau, quand bien même vous l’enverriez à l’autre bout du monde. Avec les services de tracking international qui existent aujourd’hui, aucun risque de perte, et une garantie pour l’envoyeur comme pour le destinataire de savoir à chaque instant où se trouve le colis. C’est rassurant, et finalement presque ludique.

Pensez aussi qu’offrir des livres crée des souvenirs durables et des liens affectifs profonds. Chaque fois que le destinataire ouvrira le livre, il se souviendra du moment où il l'a reçu, du geste d'affection qui l'accompagnait, des conversations et des émotions partagées. Les livres deviennent ainsi des témoins silencieux de nos vies, des marqueurs de nos relations et des piliers de notre patrimoine culturel et émotionnel.

Transmettre ce qui vous a été transmis

Vous vous souvenez certainement de cette grand-mère qui ne vous envoyez que des livres. Vous attendiez peut-être une somme d’argent, et, à chaque fois, c’était un nouveau livre qui arrivait par la poste. Si vous aviez un court moment de déception, vous vous jetiez rapidement sur l’ouvrage, et vous entriez dans le monde choisi pour vous avec amour par votre grand-mère. Devenu grand, vous rependez avec nostalgie à tous ces livres reçus, déballés avec entrain, et qui vous ont laissé des souvenirs impérissables de lecture.

Alors, à vous maintenant de procurer ce plaisir autour de vous. Pensez peut-être d’abord à celles et ceux qui sont à la fois loin de vous mais proche dans votre cœur, et qui sont quelque peu éloignés du monde du livre. Vous apporterez ainsi un livre qui sera d’autant plus apprécié qu’il sera regardé comme un objet rare. Vous ouvrirez de nouvelles portes, loin des cadeaux dont ont fait la publicité à la télévision et que tout le monde offre aux anniversaires ou à Noël. Et vous ne contribuerez plus à rendre grognon notre Monsieur Morris devant les délires de consommation de notre société capitaliste.

Partagez l'exception culturelle française du livre comme cadeau

En fin de compte, offrir des livres à ceux que l'on aime est bien plus qu'une simple tradition ; c'est un acte de partage, d'enrichissement mutuel et d'amour. C'est un moyen de nourrir l'esprit, d'inspirer la réflexion et de cultiver le lien qui nous unit les uns aux autres. Alors, la prochaine fois que vous cherchez un cadeau pour un être cher, n'hésitez pas à choisir un livre. Car au-delà des pages et des mots, se cachent des trésors d'émotions, de connaissances et de découvertes qui resteront gravés dans le cœur de ceux qui les reçoivent.

Sachez aussi que le livre est en quelque sorte une exception culturelle française dans son incarnation comme cadeau. En effet, c’est tout de même le deuxième cadeau le plus acheté par les Français pour les fêtes de fin d’année notamment. Il se place juste derrière les jouets de différentes sortes, mais bien avant les parfums, le vin, ou encore les cartes-cadeaux et les objets higt-tech.

Dites halte à l'invasion des cartes-cadeaux !

Quand on regarde du côté des États-Unis, ce sont les cartes-cadeaux qui arrivent loin devant, avec presque 50 % des intentions. Les livres sont bien loin derrière, et ne concernent que deux personnes sur dix, selon un sondage Ipsos. On est donc bien en présence d’une exception culturelle française qu’il faut continuer de faire vivre et d’animer. La culture, c’est quelque chose qui se transmet facilement et agréablement d’une génération à l’autre, entre les membres d’une famille, mais aussi entre amis et dans le cadre d’une relation amoureuse.

Si vous souhaitez donner une somme d’argent, rien ne vous en empêche, mais associez toujours à ce don celui bien plus précieux d’un livre qui représente la fenêtre que vous souhaitez ouvrir chez la personne à qui vous voulez faire plaisir.

Crédits illustration Pexels CC 0