Rakuten Kobo dévoile les habitudes de lecture numérique des français

On apprend donc que les 3 livres les plus lus par les français sur la plateforme cette année sont, dans l'ordre, Fils de personne de Jean-François Pasques (Fayard), Atlas: L'histoire de Pa Salt de Lucinda Riley et Harry Whittaker (trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld chez Charleston), et Le silence et la colère de Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy).

Ces deux derniers titres figurent également dans le top 3 des audiobooks offerts par la plateforme, ils sont accompagnés de La faille de Franck Thilliez.

Autre information importante : le temps de lecture sur Rakuten Kobo a augmenté de 29 % par rapport à 2022. Le mois qui a le plus de succès pour la lecture numérique est celui d'août, tandis qu'à l'opposé, le mois pendant lequel les usagers écoutent le plus d'audiobook est janvier. 18h est le moment de la journée pendant lequel la lecture est la plus appréciée par les utilisateurs de la plateforme.

En tout, ce sont 4107,7 années de lecture cumulée pour les français en 2023, et 37,9 années d'écoute de livres audio. La fiction est de loin le genre qui a le mieux marché sur Rakuten Kobo.

