Japon : la Bibliothèque nationale ouvre ses collections en ligne

Une étude commandée par la Fédération des éditeurs européens (FEP) fut présentée lors de la foire du livre pour enfants de Bologne (Bologna Children’s Book Fair). The Impact of E-lending on Book Purchasing Habits in Europe démontre que ce sont les classes les plus aisées et les plus éduquées qui utilisent le prêt numérique. Cette façon d’emprunter entraîne également une diminution des ventes de livres imprimés plutôt que des livres numériques.