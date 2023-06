Une bibliothèque en ligne sur la santé et le bien-être, en 100 langues différentes

Health Translations est une bibliothèque en ligne gratuite de ressources fiables sur la santé et le bien-être à destination des immigrants et réfugiés vivant en Australie.

De quoi s’agit-il ?

Cette bibliothèque rassemble, catalogue et indexe les ressources en ligne publiées par 300 organismes australiens afin d’offrir un accès rapide à des informations récentes dans plus de 100 langues sur plus de 100 sujets, par exemple l’asthme, le diabète, COVID-19, la santé mentale, la violence familiale, le logement, la sécurité sociale, et bien plus encore.

Health Translations n’a pas pour vocation de télécharger et d’héberger ces ressources sur son propre serveur. Son catalogue fournit des liens directs vers les ressources gratuites hébergées sur les sites web de ces 300 organismes, qui sont par exemple des services gouvernementaux, des organismes de santé généraux ou avec un domaine d’expertise spécifique, des hôpitaux et des organisations communautaires spécialisées dans la santé et le bien-être.

Toutes ces ressources en ligne ont été traduites par des traducteurs certifiés NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters - Autorité nationale d’accréditation des traducteurs et interprètes) afin de garantir la qualité des informations traduites. Ces ressources peuvent être utilisées et distribuées librement dans la mesure où elles sont utilisées telles quelles, sans altération de contenu et sans compensation monétaire.

Le catalogue permet trois types de recherche :

1/recherche simple par mot-clé (sujet),

2/recherche simple par langue,

3/recherche avancée permettant de combiner mot-clé (100 sujets), langue (100 langues), organisme (300 organismes) et type de fichier (9 types de fichiers). Les types de fichiers sont les suivants : application, fichier audio, livret, brochure, image, PDF, affiche, URL, vidéo et document Word.

Ces ressources sont vérifiées au minimum tous les trois ans afin de garantir une information pertinente, à jour et accessible. Les liens cassés sont rapidement remplacés. Les ressources régulièrement ajoutées proviennent d’organismes déjà partenaires ou de nouveaux organismes.

Quel est son public ?

Health Translations est d’abord développé pour les professionnels de la santé dès la fin des années 1990 afin de leur permettre de mieux communiquer avec leurs patients appartenant à d’autres communautés culturelles et linguistiques.

Le site est vite utilisé par les organisations communautaires de réfugiés et de migrants qui recherchent des informations dans leur propre langue, puis par les membres du public (migrant, réfugié ou non) dans toute l’Australie. Les langues les plus populaires sont le vietnamien, l’arabe et le chinois (simplifié).

Le site est également très utilisé à l’international, surtout dans les pays de forte immigration comme le Canada, les États-Unis, l’Inde et les pays européens.

Qui gère le site ?

Health Translations est une initiative du gouvernement de l’État de Victoria. La Déclaration officielle pour une politique multiculturelle (revue et actualisée le 30 mars 2021) souligne que l’accès aux soins de santé est un droit fondamental pour chaque habitant de l’État, ainsi que sa pleine participation à la société tout en restant connecté à sa culture d’origine. Chacun doit avoir les mêmes droits, la même protection de santé et les mêmes opportunités.

Les personnes nées hors du pays, en particulier les femmes et les jeunes filles, sont en général en moins bonne santé que les personnes nées en Australie. Health Translations fait partie des initiatives gouvernementales offrant des informations disponibles dans la langue de chacun pour mieux comprendre ses problèmes de santé et prendre de meilleures décisions pour se soigner. Une autre initiative est la présence d’interprètes professionnels en personne ou par téléphone dans toutes les structures médicales, quelle que soit leur taille.

Health Translations est géré depuis 2014 par le CEH (Centre for Culture, Ethnicity and Health) à Melbourne. Le CEH (lui-même créé en 1994) est un programme du NRCH (North Richmond Community Health), un centre de soins communautaire à but non lucratif fondé en 1974 dans un quartier de Melbourne pour offrir des soins de santé accessibles à tous. Le nouveau site de Health Translations est lancé en mars 2022.

Crédit image : bannière du site web © État de Victoria, Australie