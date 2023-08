Conseils lectures : Comment prolonger ses vacances ?

Préparez-vous à voyager un peu partout, entre jeux de société, nouveau pays ou encore autre temporalité…

Tout le village s’endort sur le village de Thiercelieux. Les loups-garous se réveillent…

1846. Un soir d'automne, le ciel est rouge au-dessus de ce village maudit. Lapsa et Lune ont grandi ensemble, mais cette nuit-là, l'appel de la lune rousse va les séparer. Lapsa découvre qu'on lui a menti sur la mort de ses parents, et se jure de découvrir la vérité. Lune se lance à la poursuite d'un loup noir, jusqu'à un coffre caché sous un rocher. A l'intérieur : des masques de loups et un poème oublié qui parle de vengeance…

Un masque sur son visage, la jeune fille se sent soudain investie d'une force animale. Elle fait le serment de lutter contre les injustices qui frappent le village. Mais la malédiction des loups surgit du passé.

Après plus de 17 ans d'existence et une success-story éclatante, l'univers du jeu des Loups-Garous de Thiercelieux, créé par Philippe des Pallières et Hervé Marly, se renouvelle dans un roman captivant !

Ce récit d'amitié et de mystère, brillamment écrit par Silène Edgar et Paul Beorn, rappelle l'atmosphère à la fois réconfortante et inquiétante des veillées au coin du feu, des débats entre amis qui n’en finissent pas, et des trahisons qui donnent encore des frissons...

Maintenant, la prochaine étape est de tirer les cartes pour connaître son rôle et de tourner les pages pour connaître la fin...

La passion italienne, l’ambiance napolitaine, la pizzeria de papa et mamma, Posillipo dominant la baie… voilà ce que nous promet ce roman.

L'histoire débute avec Rosanna, jeune italienne de 11 ans, qui grandit entourée de ses parents, de sa sœur Carlotta et son frère Luca. Au cours d'une soirée, où est présent le ténor Roberto Rossini, Rosanna découvre que sa voix vaut de l'or et elle tombe amoureuse de lui. Elle se fait alors une promesse : un jour elle épousera Roberto et chantera les plus grands opéras en duo avec lui.

Devenue plus tard une cantatrice renommée et de grande valeur, elle ne perd pas de vue son rêve d'enfance : chanter avec Roberto. Et si ses sentiments sont toujours aussi forts, elle doit pourtant se contrôler pour ne pas succomber aux charmes de l'homme qui aime séduire et qui est un vrai « coureur de jupons ».

Cependant, Rosanna finit par succomber au charme de Roberto et commence alors une lente descente aux enfers. La vie s'acharne sur elle et ses proches et on découvre au fil des pages que les mensonges du passé et les non-dits ont fragilisé l'équilibre familial et personnel de chacun.

Rosanna va se trouver confrontée à un choix difficile et accepter de remettre sa vie en question, quitte à tout perdre…

Ce roman se narre en deux périodes en alternance au fil des chapitres : la première où Rosanna enfant vit à Naples avec sa famille en 1966 et où elle rêve de devenir soprano à la Scala de Milan et la seconde où on suit une correspondance unilatérale de Rosanna à Nico (son fils) lorsqu'elle se trouve au Metropolitan Opera à New York vingt ans plus tard.

Il est impossible de rester insensible face à la souffrance de Rosanna et à la détresse des autres personnages. Son personnage prend en consistance petit à petit et évolue jusqu’à un point où Rosanna passe de « plaire à tout le monde sans se soucier d’elle » à « faire ce qu’elle veut sans se soucier des autres ».

Ce livre aborde de nombreux thèmes tels que la réussite personnelle aux dépens des autres, la manipulation psychologique, l'abus de confiance, l'influence des autres sur soi-même, le pouvoir aveuglant de l'amour, le mensonge et tout ce à quoi on doit se confronter le jour où la roue de la vie finit par tourner et qu'on doit payer le prix de ses erreurs passées.

Ce roman ? Un policier historique, de multiples péripéties dans le Paris de 1830, une ambiance et une galerie de personnages bien agréable…

Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente.

On y suit les péripéties de Valentin Verne, jeune inspecteur qui vient d'être transféré à la brigade de Sûreté, créée par le légendaire Vidocq. Sa mission ? Résoudre une série de meurtres mystérieux qui pourraient bien ébranler le tout nouveau régime de Louis-Philippe.

Dans un monde où la science fait son chemin et où l'ésotérisme séduit de plus en plus, une nouvelle forme de criminalité fait son apparition. Et c'est justement dans ce contexte que cet inspecteur, passionné de chimie et de médecine et doté d'une affinité particulière pour le mystérieux et l'irrationnel, se voit confier les rênes du « Bureau des affaires occultes ». Cette nouvelle division a pour mission de traquer ces criminels avant-gardistes. Mais, qui est réellement Valentin Verne, ce détective obsédé par un criminel insaisissable, connu uniquement sous le pseudonyme du Vicaire ?

Récompensé par le Prix Maison de la Presse 2021, ce roman est un véritable régal pour tous les fans de polars historiques. L'intrigue est captivante, le récit est truffé de descriptions détaillées nous permettant de voyager dans le temps en plein Paris du XIXe siècle et il y a une rigueur historique avec des recherches précises pour une authenticité maximale.

Ce sont les passionnés d'Histoire qui apprécieront le double plaisir de suivre une intrigue palpitante tout en enrichissant leurs connaissances de cette période passionnante.

