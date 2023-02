Lecture numérique : l'écran peut-il rimer avec culture ?

L’évolution de la place de la lecture qui se dessine à travers l’enquête sur les pratiques culturelles des Français, établie à l’initiative du ministère de la Culture tous les dix ans, a de quoi faire peur. Cependant, pour l’instant, le monde de l’édition avance sereinement, sans trop se poser de question malgré la concurrence de plus en plus rude avec le temps passé devant les écrans.

Les derniers résultats connus remontent à 2018. Mais ils sont inquiétants pour l’avenir. En effet, si 62 % de la population a lu au moins un livre au cours de l’année passée, ce chiffre est en baisse constante. On perd plus de dix points depuis 1988. Pour l’histoire, en 1973, 30 % disaient n’avoir rien lu. On est donc à 38 % dorénavant, malgré la démocratisation massive de l’enseignement. Cependant, ce n’est pas là le problème le plus crucial dans les tendances que cette enquête fait ressortir. C’est au niveau des jeunes qui les chiffres sont relativement faibles, avec seulement 59 % qui disent avoir lu un livre durant les douze derniers mois.

Il faut cependant garder à l’esprit qu’on est sur le domaine du déclaratif, avec tous les aléas que cela comporte. S’ajoute à cela que la bande dessinée n’est pas prise en compte, ni les mangas, alors même que ces genres triomphent au sein des nouvelles générations. Et la lecture se fait de plus en plus devant un écran. Il ne faut donc pas toujours stigmatiser le temps passé devant le téléphone, la tablette ou l’ordinateur. Pour trouver l’offre de box internet fibre ou ADSL la plus adaptée à votre consommation, vous pouvez vous rendre sur ce site. Au sein d’une famille, quand chacun utilise son ou ses écrans, il devient impératif d’avoir une connexion qui puisse supporter la demande.

Si l’on pointe du doigt précisément le temps passé sur les écrans des jeunes générations, il faut garder à l’esprit que de nouvelles pratiques de lecture se développent en ligne. Des éditeurs de bandes dessinées et de mangas proposent de plus en plus des contenus par abonnement à consulter directement via un smartphone ou une tablette. On peut citer l’offre de mangas.io (6,90 €/mois), ou encore izneo (avec des offres à partir de 3,99 €/mois).

Les nouvelles générations très connectées affectionnent également le format audio, et les classiques de la littérature pullulent à présent sur Youtube, parfois scindés en plusieurs vidéos (mais il n’y a que le son et quelques images qui peuvent défiler). A l’image de ce qui se fait dans l’offre musicale en streaming, plusieurs plateformes ont vu le jour, avec des systèmes d’abonnement qui donnent droit à un ou plusieurs titres tous les mois. Derrière le leader Audible (Amazon), on trouve aussi Audiolib, mais aussi litterratureaudio.com, avec une offre gratuite qui s’appuie sur des donneurs de voix bénévoles.

S’il devient de plus en plus rare de voir dans les trains, les avions, dans le métro, ou même dans les cafés des gens arborant un journal papier, les offres d’abonnement numérique ont fini par trouver leur public. Les nouvelles générations s’emparent aussi de ces applications pour lire sur écran, que ce soit un grand quotidien, du Monde au Figaro en passant par Libération, ou des publications plus ciblées et souvent pure player, tels Mediapart ou Slate.

En 2020, Le Monde annonçait 20,8 millions de lecteurs par mois, selon l’ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias), un total qui englobe les abonnés et les lecteurs non payants profitant des zones en accès libre. En août 2022, le premier quotidien français en termes d’audience comptait 540 000 abonnés, dont 464 000 exclusivement numériques.

Il ne faut donc pas déchanter et se montrer uniquement alarmiste par rapport au temps passé devant les écrans, un temps qui ne cesse de monter. Mais il est nécessaire d’instaurer un contrôle ainsi qu’un apprentissage pour les jeunes générations. Selon un sondage d’Ipsos, en partenariat avec Bayard/Milan et Unique Heritage Media réalisé en 2022, les enfants passent presque autant de temps durant une semaine type sur les bancs de l’école que devant un écran, que ce soit celui de télévision ou de leur téléphone…

Crédits illustration Pexels CC 0